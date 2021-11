Enttarnung

vor 1 Min.

Türkischer Krimi um schillernden Geschäftsmann: Die Spur führt nach Miami

Reza Zarrab ist ein schillernder iranisch-türkischer Unternehmer, Adem Yavuz Arslan war Journalist in der Türkei. Beide mussten das Land verlassen. Ihr Ziel: die USA.

Plus Zwei Männer fliehen vor dem türkischen Regime in die USA. Der eine ist in dubiose Geschäfte verwickelt. Der andere schlägt sich als Taxifahrer durch. Und lässt ihn auffliegen.

Von Susanne Güsten

Diese Geschichte könnte ein Hollywood-Film sein. Ein Thriller. Oder eine Gaunerkomödie im Stile von „Catch Me If You Can“ – Fang mich, wenn du kannst. Zugegeben: Sie ist ein wenig verworren. Aber das macht ja spannende Geschichten aus, zumindest im Kino. Diese hier ist abenteuerlich und wahr. Ihre Hauptdarsteller: zwei Männer auf der Flucht vor dem türkischen Regime.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen