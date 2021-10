Kommt der Mindestlohn? So machen es unsere Nachbarländer

Plus Im Sondierungspapier halten SPD, Grüne und FDP einen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro fest. Wie verbreitet ist der Mindestlohn in anderen Ländern?

Nach den Sondierungen steht fest, in welche Richtung eine gemeinsame Koalition von SPD, Grünen und FDP gehen könnte. Alle Parteien mussten Kompromisse eingehen, doch es zeigt sich: Olaf Scholz konnte sein wohl wichtigstes Versprechen, den Mindestlohn im ersten Jahr als Kanzler auf mindestens zwölf Euro anzuheben, durchsetzen. Angesprochen auf die Erhöhung des Mindestlohnes, sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner der Bild am Sonntag: "Die einmalige Ausnahme ist vertretbar und entspricht der Meinung der Bevölkerungsmehrheit".