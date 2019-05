vor 18 Min.

Europawahl 2019 im TV und Stream: Wahlsendungen am 26.5.19

Zur Europawahl 2019 laufen viele Wahlsendungen im TV und Stream - auch zum Wahlergebnis. Diese Sendungen laufen am 26.5.19 im Fernsehen.

Welche Wahlsendungen laufen zur Europawahl 2019? In den ersten Ländern wird schon am 23. Mai gewählt. In Deutschland haben die Wahllokale am letzten Tag der Wahl geöffnet - also am Sonntag, 26. Mai 2019. Dann laufen im TV und Stream eine ganze Reihe von Wahlsendungen, bei denen es natürlich auch um das Wahlergebnis geht.

Die Sender geben nach und nach bekannt, wie sie die Europawahl im Fernsehen begleiten. Für die ARD und das ZDF steht das Programm bereits fest. Für ander Sender aktualisieren wir es noch vor der Wahl.

Europawahl 2019 im TV und Stream: Wahlsendungen in der ARD

Besonders groß steigt die ARD in die TV-Berichterstattung zur Europawahl 2019 ein. Im Fernsehen und im Live-Stream des Senders (hier der Link) laufen ab 17.30 mehrere Wahlsendungen. In vielen davon geht es zusätzlich auch um die Bürgerschaftswahl in Bremen.

17.30 - 18.49 Uhr: Europawahl

19.20 - 20.00 Uhr: Europawahl

20.00 - 20.15 Uhr: Tagesschau

21.50 - 22.00 Uhr: Tagesthemen

22.00 - 23.00 Uhr: Anne Will

23.00 - 23.25 Uhr: Tagesthemen

23.25 - 00.25 Uhr: Europa hat gewählt

Zwischen den Wahlsendungen läuft immer wieder das reguläre ARD-Programm des Sonntagabends. Ab 18.50 Uhr wird die Lindenstraße gezeigt, ab 20.15 Uhr läuft für anderthalb Stunden der Tatort "Die ewige Welle" aus München.

Wahlsendungen mit Wahlergebnis: TV-Programm zur Europawahl im ZDF

Auch in im ZDF gibt es mehrere Wahlsendungen zur Europawahl 2019 - die ebenfalls sowohl im TV als auch im Live-Stream (hier der Link) übertragen werden.

17.35 - 19.00 Uhr: Wahl 2019 - Europa und Bremen

19.00 - 19.28 Uhr: heute - Wahl 2019 - Europa und Bremen

21.45 - 22.15 Uhr: heute journal - Wahl 2019 - Europa und Bremen

22.15 - 23.05 Uhr: Wahl 2019 - Europa und Bremen

Weitere Wahlsendungen zur Europawahl 2019 am 26.5.19

Auch andere Sender haben einige Wahlsendungen zur Europawahl im Programm. Der Bayerische Rundfunk zeigt am 26.5.19 beispielsweise ab 17.45 und ab 18.45 Uhr in der Sendung "Wahl 2019", wie die Menschen in Bayern gewählt haben. Weitere Sendungen ergänzen wir an dieser Stelle, sobald andere Sender ihr Programm bekanntgegeben haben. (sge)

