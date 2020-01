Flugzeug-Abschuss im Iran: Wütende Demonstranten in Teheran

Nach dem Geständnis der iranischen Führung, für den Absturz des Passagierflugzeugs verantwortlich zu sein, knallt es in Teheran. Die Iraner demonstrieren.

In mehreren Teilen der iranischen Hauptstadt Teheran soll es Medienberichten zufolge Proteste wegen des Abschusses der ukrainischen Passagiermaschine durch das iranische Militär gegeben haben. Laut den Nachrichtenagenturen IRNA und Isna nahmen Hunderte an Protestkundgebungen am Samstagabend vor den Universitäten Teheran, Amir Kabir und Scharif teil. Sie kritisierten sowohl den Abschuss sowie die tagelangen Dementis iranischer Behörden und Medien.

Isna zufolge forderten einige Demonstranten vor der Amir Kabir Universität den Rücktritt der Verantwortlichen für den Abschuss, bei dem alle 176 Passagiere der Maschine ums Leben kamen. Demnach schritt die Polizei ein, um die Proteste zu beenden.

Auf Twitter kursieren seit Samstagabend zudem zahlreiche Videos, die wohl in der iranischen Hauptstadt Teheran aufgenommen worden sind. Sie zeigen Demonstranten, die durch die Straßen ziehen. Sie skandieren Parolen, rufen unter anderem "Tod den Lügnern". Ein Video zeigt Bereitschaftspolizisten, die auf Motorrädern langsam unter einer Straßenbrücke hindurchfahren und von wütenden Menschen angeschrien und umringt werden.

Jan 11 - Tehran, #Iran

Hafez Bridge

Massive crowd chanting, "Death to the liar!"

This follow the regime's three-day denial & finally acknowledging the IRGC shooting down the Ukraine airliner with a SAM missile.#IranProtestspic.twitter.com/lhVumbjugW