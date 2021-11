Die Wunden aus dem Bataclan sind noch nicht verheilt

Von Birgit Holzer - vor 31 Min.

Vor sechs Jahren ereignete sich die blutige Terrorserie in Paris mit 131 Toten und hunderten Verletzten. Der Jahrestag fällt mitten in den laufenden Prozess um die Attentate.

Es sollte ein fröhlicher Freitagabend werden, dieser 13. November 2015. Für Faustine, die mit ihrem Mann Jean-Jacques und den Freunden Ludovic und Bertrand in ein Konzert der US-Band „Eagles of Death Metal“ in der Pariser Konzerthalle „Bataclan“ ging. Für Maya, die sich mit ihrem Mann Amine und drei weiteren Freunden, darunter den Zwillingen Emilie und Charlotte, in ihrer Stammkneipe „Carillon“ traf. Oder für Jessica, damals gerade 18 Jahre alt, die im „Bataclan Café“ verabredet war. Doch für sie alle und für unzählige weitere Menschen endete vor sechs Jahren die Fröhlichkeit für lange Zeit, manchmal vielleicht für immer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .