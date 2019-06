vor 21 Min.

Frostiges Treffen, warme Worte: Trump nennt Merkel "fantastische Frau"

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Osaka treffen Merkel und Trump aufeinander. Das Gespräch verläuft frostig, der Amerikaner blockiert vieles.

Von Stefan Lange

Draußen ist es schwülwarm. Etwa 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit empfangen die Gäste des G20-Gipfels der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im japanischen Osaka. Drinnen im riesigen Tagungszentrum "Intex Osaka" ist es frostig, jedenfalls beim Aufeinandertreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump. Die deutsche Regierungschefin verzieht im kargen Besprechungsraum kaum eine Miene, ihr kalter Gesichtsausdruck gibt sehr gut die aktuelle Temperatur der deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder.

Das Treffen der beiden Politiker findet am Freitagmorgen Ortszeit im Anschluss an die Landung der deutschen Delegation auf dem Kansai International Airport statt. Der eigentliche G20-Gipfel hat offiziell noch gar nicht begonnen, doch die Zeit auf solchen Gipfeln ist knapp bemessen. Die Staats- und Regierungschefs nutzen deshalb jede Minute, um sich am Rande zu Gesprächen zu treffen. Das gilt auch für die Kanzlerin, bis zu ihrem Rückflug am Samstagnachmittag Ortszeit will sie noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und weitere hochrangige Politiker treffen.

Trump: Froh, Merkel als Freundin zu haben

Bei all diesen Treffen dürfte es trotz ebenfalls angespannter Lagen herzlicher zugehen als beim Gespräch mit Trump, zu dem zumindest während der ersten Minuten Journalisten zugelassen sind.

Merkel trifft Trump. „Thank you press“ heißt übersetzt übrigens: Jetzt mal schnell raus, ihr Journalisten. #G20 ⁦@AZ_Augsburg⁩ pic.twitter.com/Xaunecrle1 — Stefan Lange (@st_lange) 28. Juni 2019

Die Reporter von beiden Seiten des Atlantiks erleben einen US-Präsidenten, der sich betonte freundlich gibt. Merkel sei eine großartige Freundin, sagt Trump, und überschlägt sich dann förmlich. Eine fantastische Person sei sie, eine fantastische Frau, und er sei froh, sie als Freundin zu haben. Im Original hört sich das noch viel besser an. "She’s a fantastic person, a fantastic woman and I’m glad to have her as a friend", sagt Trump. Sein unbewegtes Gesicht straft dieser Lobeshymne zwar Lügen, die Diplomaten und Regierungsbeamten im Umfeld der Kanzlerin atmen trotzdem auf: Trump macht zumindest keinen blöden Spruch über Merkels Zitteranfälle in den letzten Tagen.

Merkel, wie gesagt, zeigt sich weitgehend unbeeindruckt. Was die beiden dann bereden, erfahren die Journalisten nur in Stichworten. "Die Bundeskanzlerin und Präsident Trump hatten vor Beginn des G20-Gipfels Gelegenheit zu einem Gespräch über bilaterale Themen sowie eine Reihe internationaler Konflikte", gibt Regierungssprecher Steffen Seibert bekannt. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen demnach "die Entwicklungen in Libyen sowie in den Ländern der Sahelregion, die Lage in der Ostukraine, die Auseinandersetzung der USA mit Iran sowie die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen".

Angela Merkel und Donald Trump bei ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa

Doch angesichts dieser Liste lässt sich erahnen, dass die beiden Politiker wirklich kein besonders nettes Gespräch geführt haben. Vor allem die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen ziehen das transatlantische Verhältnis gerade in die Tiefe. Trump will die Wirtschaft seines Landes immer weiter abschotten, etwa über Strafzölle, und das nicht nur gegen Deutschland und die Europäische Union, sondern gegen viele andere Staaten auch.

Dieser von Trump betriebene Protektionismus belastet nicht nur die Beziehungen zu Deutschland, er gefährdet den gesamten G20-Gipfel. Unter anderem wegen der harten Haltung der Amerikaner ist noch längst nicht klar, ob es am Samstag zum Abschluss des Gipfels ein gemeinsames Kommuniqué aller G20-Staaten geben wird. Beim letzten G20-Gipfel in Buenos Aires gab es zwar solch ein Kommuniqué, das Thema Protektionismus tauchte da aber nicht auf. Eine Absage an um sich greifende Abschottungstendenzen hatte es zuletzt 2017 gegeben, damals war Deutschland G20-Gastgeber.

Trump spielt Spielchen rund um den Klimaschutz

Zum Bereich Handel gehört auch die angestrebte Reform der Welthandelsorganisation WTO. Doch auch dieser Prozess wird von Trump torpediert. Er blockiert die Einsetzung von Richtern in die zur Streitschlichtung gegründete WTO-Berufungsinstanz und bringt so den gesamten Reformprozess ins Wanken.

In Osaka nervt Trump viele der anderen G20-Staaten zudem mit seinen Spielchen rund um den Klimaschutz. Beim Gipfel in Buenos Aires trugen die Vereinigten Staaten das Bekenntnis der 19 anderen Länder zu den Pariser Klimaschutzzielen nicht mit. Ein ähnlicher Eklat droht auch bei diesem Gipfel. Aus Diplomatenkreisen verlautet jedenfalls ahnungsvoll, dass das Klima eine Sache sein werde, "die unter Umständen noch bis zum Schluss offen sein wird".

Am Schluss der Veranstaltung könnten deshalb in diesem Jahr nur wenige handfeste Ergebnisse und vor allem eine Erkenntnis stehen: Die bilateralen Gespräche waren das Beste am G20-Gipfel in Osaka. Das Treffen zwischen Merkel und Trump mal ausgenommen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen