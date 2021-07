Hochwasser in NRW

19:30 Uhr

Ortsbesuch im Krisengebiet: Nach dem Hochwasser rollt die Welle der Solidarität

Plus Während die Menschen in den Flutgebieten aufräumen, macht ein Auftritt von Armin Laschet Schlagzeilen. Über einen Katastrophen-Wahlkampf und Schicksale, die erschüttern.

Von Mirjam Hagebölling und Fabian Huber

Im Touristenort Bad Münstereifel sieht es am Sonntag aus wie nach einem Bombenangriff. Menschen in verdreckten Klamotten karren einen Ventilator, Bürostühle, Gartengeräte auf einen Schrotthaufen. Traktoren und Bagger fahren Schleifen, um das Geröll aus der 17.000-Einwohner-Stadt in Nordrhein-Westfalen zu bringen. Strom-, Internet- und Wasserversorgung sind anfällig für Ausfälle, viel schlimmer: Es gibt mindestens fünf Tote. 30 Menschen mussten in der Nacht auf Sonntag in einer Notunterkunft schlafen, weitaus mehr stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

