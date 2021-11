Maskenaffäre: "Das würde der Korruption Tür und Tor öffnen"

Plus Das Oberlandesgericht München sieht keine Bestechung der Abgeordneten Sauter und Nüßlein. Der Augsburger Strafrechtsexperte Michael Kubiciel warnt vor unkontrollierbaren Politikern.

Herr Kubiciel, das Oberlandesgericht (OLG) München hat vergangene Woche erklärt, dass die Millionenhonorare in der Maskenaffäre um die langjährigen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein keine Bestechung waren. Teilen Sie diese Auffassung?