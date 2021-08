Migrationsforscher Gerald Knaus: "Wird nicht zu großer Flüchtlingsbewegung kommen"

Plus Die Politik fürchtet, dass es durch die angespannte Lage in Afghanistan zu einer Wiederholung der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 kommen könnte. Migrationsforscher Gerald Knaus erklärt, warum er das für Panikmache hält.

Herr Knaus, mit welchen Gefühlen blicken Sie derzeit auf die Lage in Afghanistan?