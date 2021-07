Steinmeier zu Besuch in Israel: Ein Land im Wandel

Auf der Reise durch Israel wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von verschiedenen Persönlichkeiten begleitet. Vor Ort begrüßt er den neuen Präsidenten - und verabschiedet einen Freund.

Wenn Ron Robin erklären soll, was sich gerade verändert in Israel, erzählt er gerne die Geschichte von seiner Rückkehr nach Haifa. Als er nach einigen Jahren in den USA in die Hafenstadt am Mittelmeer kam, um dort die Leitung der Universität zu übernehmen, fiel ihm und seiner Frau Levia vor allem eines auf: Die alten Grenzen, nach denen die Araber unten, in den schon etwas heruntergekommenen Vierteln entlang der Docks wohnten, und die jüdischen Israelis oben, in den besseren Lagen über der Stadt, sind brüchig geworden. Inzwischen gibt es auch eine arabische Mittelschicht, die sich ebenfalls ein Haus oder eine Wohnung am Hang leisten kann.

Die neue Regierung in Israel ist vielfältig

„Die Araber heiraten später und bekommen auch weniger Kinder als früher“, sagt Robin in einer kleinen Gesprächsrunde mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Tel Aviv. Auch an seiner Universität gehe es heute deutlich bunter und diverser zu als noch vor einigen Jahren. Und wie zum Beweis für diese These von einem neuen Nebeneinander, in dem die Grenzen zwischen den Religionen vielleicht nicht verwischen, aber zumindest durchlässiger werden, regiert seit wenigen Wochen zum ersten Mal eine kleine arabische Partei in Israel mit - in einer Koalition aus acht Parteien von stramm links bis ganz rechts, deren schillernde Widersprüchlichkeit sogar einen weitgereisten Menschen wie Steinmeier noch zu faszinieren scheint. Unüblich sei das, sagt er diplomatisch vorsichtig, weil sich ein Staatsgast tunlichst nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen soll, das er gerade besucht: Andererseits, so klingt es in den ersten Gesprächen am Rande der Reise immer wieder durch, hat diese Koalition ihren ersten und wesentlichen Zweck ja schon erfüllt - nämlich nach vier Wahlen innerhalb von nicht einmal zwei Jahren eine halbwegs funktionierende Regierung ins Amt zu bringen und den alten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aus dem Amt zu drängen.

Bereits im vergangenen Jahr traf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild)

Steinmeier verabschiedet in Tel Aviv den israelischen Präsidenten

Seinen Nachfolger, den noch konservativeren Naftali Bennett, wird Steinmeier an diesem Donnerstag ebenso treffen wie den eigentlichen Architekten des bunten Achters, den früheren Fernsehmoderator Jair Lapid, der nach deutschen Maßstäben ein Liberaler ist. Er soll, so ist es geplant, Bennett nach zwei Jahren als Regierungschef ablösen - vorausgesetzt, die Koalition hält überhaupt so lange. Steinmeier holt damit einen Staatsbesuch nach, der eigentlich schon für das vergangene Jahr geplant war, aber wegen der Corona-Pandemie wieder abgesagt werden musste und durch die Verschiebung nun auch noch eine sehr persönliche Note bekommen hat. In wenigen Tagen endet die Amtszeit des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin, mit dem Steinmeier weit mehr verbindet als ihre jeweiligen Ämter. Mit Rivlin verliert er einen liebgewonnenen Kollegen, wenn nicht gar einen Freund. Sich im Amt noch von ihm zu verabschieden, war ihm ebenso ein Bedürfnis wie anschließend auch gleich Rivlins Nachfolger Isaac Herzog zu treffen.

Auf seiner Reise wird Steinmeier von verschiedenen Persönlichkeiten begleitet

Zum Auftakt der Reise zeichnete Steinmeier im Shimon-Peres-Zentrum in Tel Aviv den Schriftsteller David Grossmann, die Holocaust-Überlebende Regina Steinitz, die Künstlerin Michal Rovner und den früheren Leiter der Gedenkstätte Yad Vashem, Avner Shalev, mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach der Verleihung der Verdienstorden mit (von links) Avner Shalev, ehemaliger Direktor der Holocaust- Gedenkstätte Yad Vashem, Künstlerin Michal Rovner, , Schriftsteller David Grossman und der Holocaust-Überlebende Regina Steinitz. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Ähnlich bunt wie die Gruppe der Geehrten ist auch die Delegation zusammengesetzt, die den Bundespräsidenten in Israel begleitet. Zu ihr gehören unter anderem der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, die Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin, Hetty Berg, der israelische Philosoph Omri Boehm und der Schauspieler und Musiker Daniel Donoskoy, der sich mit einer Sendung über jüdisches Leben in Deutschland im WDR eine große Fangemeinde geschaffen hat.

