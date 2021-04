Kanzlerfrage in der Union: Brauchen Söder und Laschet einen Schlichter?

Plus Barbara von Petersdorff ist eine Münchner Mediatorin. Sie empfiehlt für die Kanzlerfrage der Union eine Mediation. Warum Konflikte auch etwas Positives sein können

Zwei Männer, ein Posten: Armin Laschet und Markus Söder streiten seit Sonntag offen um die Kanzlerkandidatur der Union. Soll sich der bayerische oder der nordrhein-westfälische Ministerpräsident um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel bewerben?

Bis zum Wochenende wollen sie eine Einigung erreichen. Doch eine einvernehmliche Lösung, in der beide Seiten ihr Gesicht wahren können, scheint noch immer in weiter Ferne zu liegen. Der Kern des Konflikts liegt auf der Hand: Söder und Laschet brennen beide für die Kanzlerkandidatur. Zumindest erwecken sie diesen Eindruck, vermutet Barbara von Petersdorff. Sie muss es wissen, denn Konflikte sind ihr Beruf. Seit 20 Jahren arbeitet sie als Mediatorin und vermittelt bei Streitigkeiten.

Ein Konflikt sei nicht grundsätzlich schlecht, stellt die Expertin gleich einmal klar. Menschen hätten nun einmal unterschiedliche Interessen und das führe zu Konflikten, das liege in der Natur der Sache. „Man kann und soll Konflikte auch gar nicht vermeiden, denn sie sind oft wichtige Impulsgeber“, betont die erfahrene Streitschlichterin mit Blick auf den Machtkampf in der Union. Davon kann sich die Union in der aktuellen Lage eher wenig kaufen. Sie braucht Klarheit und zwar am besten so, dass keiner der beiden Anwärter als Verlierer dasteht.

Barbara von Petersdorff rät im Unionsstreit zur Mediation. Foto: Elvira Peter

Kanzlerkandidatur: Hilft eine Mediation den Bewerbern?

Selbst in einer politischen Auseinandersetzung gäbe es immer Auswege zu einer friedlichen Lösung, sagte die Expertin. „Ich kenne zwar nicht die Details, aber ich vermute, dass hinter dem Konflikt zwischen Söder und Laschet auch Irritationen und Verärgerungen stecken.“ Damit es zu einer Lösung kommen kann, müssten diese zunächst ausgeräumt werden, erklärt die Vermittlerin.

Klingt in der Theorie leichter als in der Praxis. Irritationen und Verärgerung gab es zwischen den Vorsitzenden der Schwesterparteien CDU und CSU tatsächlich zuhauf. Beinahe tägliche Sticheleien von beiden Seiten haben das einst so gute Verhältnis zwischen den Ministerpräsidenten auf eine harte Probe gestellt. Wie sollen die Streithähne zu einer Lösung in der scheinbar aussichtslosen Situation kommen? Ein Weg wäre für von Petersdorff eine sogenannte Mediation.

„Ich bin von dieser Methode sehr überzeugt.“ Unter einer Mediation versteht man ein Konfliktlösungsverfahren, in dem ein unparteiischer Dritter nicht entscheidet, sondern vermittelt. Dieser neutrale Mediator hilft den Beteiligten im Laufe des Gesprächs, ihre eigene Lösung zu finden. Am Ende steht dann im Idealfall eine konkrete Vereinbarung.

So könnte eine Mediation zwischen Söder und Laschet ablaufen

Was für manchen ein bisschen nach Paartherapie oder Stuhlkreis klingen mag, ist in der Wirtschaftswelt ein häufig genutztes Instrument. Jede Mediation besteht aus sechs Phasen, die aufeinander aufbauen. Von Petersdorff erklärt, wie das funktioniert: Nach der ersten Kennenlernphase wird gemeinsam eine Agenda ausgearbeitet. In der dritten und wichtigsten Phase werden dann die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse offen angesprochen. Anschließend folgen eine Ideensammlung und eine Auswertung der Vorschläge, die zu einer Lösung führen kann.

Im Fall Söder und Laschet würde die Mediatorin zunächst eine entspannte Atmosphäre herstellen. Außerdem bräuchte sie einen geschützten Raum, in dem offene und ehrliche Gespräche möglich wären, ohne dass jeder Wasserstand nach außen dringt. Dann sollen die sogenannten „Persönlichkeitswelten“ von Laschet und Söder mit all ihren Werten und Zielen entdeckt werden. „In dieser Phase gelingt es den Beteiligten sich selbst und den anderen besser zu verstehen“, sagt die Mediatorin.

Dieses gegenseitige Verständnis soll die Grundlage für ein konstruktives Zusammenarbeiten schaffen. Die langjährige Erfahrung zeigt von Petersdorff, dass sich fast alle Konflikte für eine solche Mediation eignen. Also gute Aussichten für das Duell Söder gegen Laschet? Dass am Ende einer Mediation automatisch ein Kanzlerkandidat steht, will von Petersdorff nicht behaupten. „Eine Mediatorin verspricht nichts.“

Machtkampf zwischen Söder und Laschet: Sind Konflikte Männersache?

Hat der offene Machtkampf innerhalb der Union auch damit zu tun, dass die beiden Kontrahenten Alphamänner sind, die es an der Spitze von Parteien und Landesregierungen nicht gewöhnt sind, dass ihnen jemand Kontra gibt und ihre Kompetenzen infrage stellt? Hat der Streit auch etwas mit Testosteron zu tun? Diese These überzeugt die versierte Streitschlichterin wenig. „Ich mag nicht in Klischees denken.“ Dem Ausgang des Duells sieht von Petersdorff gelassen entgegen: „Die beiden Politiker sind vernünftig genug, um den Konflikt nicht soweit zu eskalieren, dass sie am Ende großen Schaden nehmen“, glaubt sie. In der Union sind sich nach diesen Tagen nicht mehr alle sicher.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.