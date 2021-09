Katholische Kirche

12:01 Uhr

Wie krank ist Papst Franziskus wirklich?

Plus Als Franziskus 2013 ins Amt kam, sah es nach einem Umsturz aus. Nun ist der Papst gesundheitlich angeschlagen. Was aus seinem Pontifikat bleiben wird.

Die helle, hölzerne Tür links vorne in der Aula "Paul VI." öffnet sich. Papst Franziskus betritt den großen Saal im Vatikan, der nur etwas mehr als zur Hälfte gefüllt ist. Ein paar Schritte geht er in Richtung Mitte der Bühne, wo sein Sessel und das Mikrofon für die Katechese, seine wöchentliche Bibelinterpretation, aufgestellt sind. Dort warten auch schon die Monsignori aus dem Staatssekretariat, die gleich in verschiedenen Sprachen aus der Heiligen Schrift vorlesen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen