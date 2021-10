Koalitionsverhandlungen

vor 40 Min.

Welche Rolle spielt Markus Söder beim Scheitern von Jamaika?

Plus Nach der Ankündigung von Grünen und FDP, mit der SPD Sondierungsgespräche zu beginnen, schafft der CSU-Chef umgehend Fakten. Warum gibt er Jamaika so schnell auf?

Von Uli Bachmeier

Zwei Verehrer stehen vor der Tür. Der eine ist schöner, entschlossener und mit sich selbst im Reinen. Der andere ist aktuell nicht so attraktiv, einigermaßen ramponiert und hadert mit sich selbst. Der Schönere wird ins Haus gebeten. Der andere wird draußen vor der Tür stehen gelassen. Was soll er tun? In untätiger Verzweiflung verharren und weiter warten, obwohl es realistischer Weise keine Hoffnung mehr gibt? Oder sich in sein Schicksal fügen und gehen, um zumindest seine Würde und Selbstachtung zu retten?

