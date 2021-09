Ende der Lohnfortzahlung: Der Druck auf Ungeimpfte ist zu hoch

Herr Grimm, lassen Sie mich raten:



Sie sind bestimmt ebenfalls nicht geimpft. Anders kann ich mir so einen Kommentar nicht erklären.



Wenn Sie diese Maßnahme als zu hart empfinden, kann ich darüber nur müde lächeln.



Ich würde mal sagen, dass der Staat ENDLICH seine Folterinstrumente auspackt. Ich würde noch weiter gehen und ungeimpfte Urlaubsrückkehrer automatisch 2 Wochen in Quarantäne gehen lassen und das auf eigene Kosten. Ferner würde ich die 2G-Regel einführen und Arbeitgeber die Möglichkeit geben, beratungsresistente Impfverweigerer versetzen oder kündigen zu dürfen, um andere Beschäftige vor denen zu schützen.



Ist wegen einem Herzkranken, der sich ungesund ernährt hat, jemals die Wirtschaft heruntergefahren worden?



Ehrlich gesagt finde ich ihre Argumentation an den Haaren herbeigezogen.



Ich finde es toll, wenn sie sagen, dass sie etwas nicht schön finden. Aber ich fände es viel besser, wenn Sie uns mitteilen, wie der Staat sonst die Impfquote erhöhen soll.



In diesem Sinne

