Merkel über Impfstart: "Im Großen und Ganzen nichts schief gelaufen"

Ich finde es persönlich sehr schade, dass die Reporter der ARD auf kritische Fragen nahezu gänzlich verzichtet haben. Alleine eine Nachfrage der von Frau Merkel (nicht in diesem Interview) und weiteren internationalen Spitzenpolitikern erwähnten Neuordnung der Weltpolitik also einer "internationalen Ordnung" wäre durchaus interessant gewesen.

Frau Merkel ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Deutschland sich einer europäischen Impfstoffbeschaffung untergeordnet hat, inkl. eines Entschuldigungsbriefes an die EU-Kommissionspräsidentin.



Kritische Medien stellen kritische Fragen.





Antworten Melden Permalink