Dobrindt fordert Verbot von Anti-Israel-Demonstrationen am Pfingstwochenende

Exklusiv Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, fordert, Anti-Israel-Demonstrationen am Pfingstwochenende zu verbieten.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert nach der Waffenruhe in Gaza ein Verbot geplanter Anti-Israel-Demonstrationen am Pfingstwochenende. „Demonstrationen, bei denen klar zu erwarten ist, dass sie einen antisemitischen Hintergrund haben, sollten am Pfingstwochenende gar nicht erst stattfinden, sondern verboten werden“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion.

Dobrindt: "Wer sich antisemitisch verhält, muss bestraft werden“

„Meine Forderung eines konsequenten Vorgehens gegen Antisemitismus richtet sich an die Innen- und Justizminister der Bundesländer“, betonte Dobrindt. „Es geht um die Durchsetzung von Recht: Wer sich antisemitisch verhält, muss bestraft werden“, forderte der CSU-Politiker. Die Polizei nahm Dobrindt dabei ausdrücklich in Schutz: „Die Polizei hat das getan, wozu die Politik sie angewiesen hat“, sagte der CSU-Politiker. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.