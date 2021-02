12.02.2021

Ngozi Okonjo-Iweala: Die Frau, die über den Welthandel wacht

In der Finanzwelt hat die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala sich schon einen Namen gemacht. Nun rückt sie als erste Frau an der Spitze der Welthandelsorganisation.

Von Jan Dirk Herbermann

Sie fällt auf – und das nicht nur wegen ihrer farbenfrohen Kostüme. Bei der Welthandelsorganisation WTO bricht an diesem Montag mit der Ernennung der 66-jährigen Ngozi Okonjo-Iweala zur Generaldirektorin eine neue Zeitrechnung an: Erstmals in der Geschichte der 1995 gegründeten Institution wird dann eine Frau an deren Spitze stehen. Und zum ersten Mal kommt eine Persönlichkeit aus Afrika in Genf zum Zuge:

Die frühere Finanzministerin und kurzzeitige Außenministerin Nigerias dürfte an ihrem neuen Arbeitsplatz allerdings kaum Zeit finden, den grandiosen Blick auf den Genfer See und den Montblanc zu genießen. Zu groß sind die Herausforderungen: Die Welthandelsorganisation, die einen auf Regeln basierenden und möglichst freien weltweiten Handel garantieren soll, steckt seit Jahren in einer Krise. Vor allem die Rivalität zwischen den USA und China belasten das Handelssystem.

US-Präsident Joe Biden machte den Weg für sie frei

Ngozi Okonjo-Iweala, die Frau aus dem Erdölstaat, hat sich gegen sieben Mitbewerber durchgesetzt. In der entscheidenden Phase des Rennens konnte sie dabei vor allem auf die Unterstützung der EU zählen. Die USA unter Präsident Donald Trump jedoch blockierten über Monate die Ernennung der Afrikanerin. Erst die Regierung von Joe Biden stellte sich jetzt hinter sie.

Seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur im Juni 2020 ließ die vierfache Mutter und Großmutter an ihren Ambitionen keine Zweifel. "Ich bin für die Aufgabe qualifiziert", betonte die energische Frau. Ihre Kritiker halten Okonjo-Iweala hingegen vor, dass sie sich in ihrer Karriere kaum mit Handelsfragen befasst habe. "Es stimmt, ich bin kein WTO-Insider, aber das ist eine gute Sache", sagt sie selbst – und verweist auf den "neuen Blick", den sie auf die schwerfällige Organisation werfe. Dieses Selbstbewusstsein speist sich einerseits aus ihrer Herkunft aus einer einflussreichen Familie – andererseits kann sie auch eine beeindruckende Karriere vorweisen: Bis zum vergangenen Jahr war sie Vorstandsvorsitzende der globalen Impfstoffallianz Gavi, außerdem sitzt sie in den Beiräten einer großen Bank und des Kurznachrichtendienstes Twitter – sie weiß also, wie Unternehmen ticken.

Ngozi Okonjo-Iweala hat auch einen amerikanischen Pass

Als Finanzministerin hat sie einen Schuldenerlass für Nigeria durchgesetzt und es später bei der Weltbank bis zur Nummer zwei gebracht. Allerdings scheiterte ihr Versuch, ganz an die Spitze der Institution in Washington vorzustoßen. Die USA, deren Staatsbürgerschaft sie ebenfalls besitzt, prägten Ngozi Okonjo-Iweala nachhaltig. 1973 zog es sie über den Atlantik, sie studierte Ökonomie in Harvard und promovierte am renommierten Massachusetts Institute of Technology mit einem entwicklungspolitischen Thema. Dass in der Welthandelsorganisation an den USA nach wie vor kein Weg vorbeiführt, weiß die kommende Chefin. Das Engagement der Amerikaner, sagt sie, sei "absolut wesentlich".

