Notbremse beschlossen: Was das jetzt für Bayern bedeutet

Noch mehr starre und nicht lokal bezogene Demontage der Grundrechte.



In Hamburg regnet es also muss ganz Deutschland Gummistiefel tragen. Unglaublich ist das!



Die örtlichen Behörden können am besten entscheiden was notwendig ist und nicht irgendwelche der Realität vollkommen Entrückten in der Dämmerung ihrer politischen Laufbahn irgendwo in Berlin.



Einfach die Menschen pauschal wegsperren. Braucht man sich nicht mehr über China aufregen.



Genug renommierte Wissenschaftler haben aufgezeigt, daß infektionsrisiken in Gebäuden bestehen und sich ausdrücklich auch gegen Ausgangssperren ausgesprochen. Also macht Einsperren voll Sinn.



Auf keinen Fall darf man den Irrsinn des Kanzleramtes mitmachen. Mit dem neuen Entwurf wird aus vorübergehend open end.



Wir haben gute Landesgesetze und fähige Behörden in Bayern. Da brauchen wir nicht den Unfug aus Berlin.



