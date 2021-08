Die Macht des Kanzlers Sebastian Kurz über die österreichischen Medien

Plus Die Methoden des österreichischen Regierungschefs, Kontrolle über die Medien auszuüben, werden immer härter. Ist im Nachbarland die Pressefreiheit in Gefahr?

„Wieso magst du mich nicht?“ Es ist ein Satz, der Helmut Brandstätter nicht loslässt. Die Frage an den langjährigen Chefredakteur und Herausgeber der österreichischen Tageszeitung Kurier, eines der auflagenstärksten Blätter des Landes, kam nicht von irgendwem. Sie kam von Sebastian Kurz, dem heutigen Bundeskanzler. Es sei ein Satz, sagt Brandstätter, der bezeichnend sei für Kurz’ Medienpolitik, sein Verhältnis zu Journalistinnen und Journalisten und sein Verständnis von der österreichischen Öffentlichkeit.