Bettina Jarasch hat den Sprung ins Berliner Rathaus verpasst

Als erste Grüne wollte Bettina Jarasch das Rote Rathaus erobern. Dafür hätte sie einen Liebling der SPD hinter sich lassen müssen. Dazu kam es nicht.

Am Ende hat es nicht gereicht. Berlins Rotes Rathaus wird rot bleiben - und die SPD behält den Chefsessel auch nach 20 Jahren für sich. Regierende Bürgermeisterin in der Hauptstadt wird dann Franziska Giffey sein - und nicht Bettina Jarasch.