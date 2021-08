Rumäniens Staatschef Iohannis: Einst Hoffnungsträger – und jetzt?

Plus Klaus Iohannis führt seit sieben Jahren Rumänien als Präsident. Seitdem begleiteten ihn viele Hoffnungen und Erwartungen. Nicht alle davon haben sich erfüllt.

Einst war er der Hoffnungsträger für Europa: Rumäniens deutschstämmiger Präsident Klaus Iohannis. Einer, der ein klares Bekenntnis ablegt zu Brüssel, der die Korruption bekämpfen wollte. Inzwischen hat er mit vielen politischen Turbulenzen im eigenen Land zu kämpfen, schafft es kaum, Rumänien mit weitreichenden Reformen voranzubringen. Nicht wenige seiner Landsleute setzen ihre Hoffnungen bereits jetzt in Iohannis mögliche Nachfolgerin.