SPD-Vorsitzende Andrea Nahles tritt von ihren Ämtern zurück

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat ihren Rücktritt erklärt. Damit reagiert sie auf die desaströsen Umfragewerte der Sozialdemokraten und Kritik an ihrer Person.

SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Ämtern zurück, das hat sie am Sonntagvormittag bekanntgegeben. Sie zieht damit die Konsequenzen aus dem Umfragetief ihrer Partei in den letzten Wochen und Monaten. In einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstitus Forsa waren die Sozialdemokraten gar auf ein historisches Tief von 12 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung gefallen.

Andrea Nahles tritt als SPD-Vorsitzende zurück

Bei der Europawahl hatte die SPD ebenfalls schwach abgeschnitten und fiel deutlich hinter die Grünen zurück, die sich als zweitstärkste Partei hinter der Union zu etablieren scheinen. Die Ereignisse der vergangenen Wochen waren Wasser auf die Mühlen der Kritiker von Nahles, die an der Spitze der SPD schon länger umstritten war. Ihr Rücktritt kommt trotzdem überraschend. Eigentlich wollte sie sich am Dienstag bei einer vorgezogenen Abstimmung erneut zur Fraktionsvorsitzenden wählen lassen.

So begründet Andrea Nahles ihren Rücktritt: "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb Nahles am Sonntag an alle SPD-Mitglieder.

So begründet SPD-Chefin Nahles den Rücktritt von ihren Ämtern

"Am kommenden Montag werde ich daher im Parteivorstand meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären", so Nahles weiter. "Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann." Nahles rief die SPD dazu auf, beieinander zu bleiben und besonnen zu handeln.

An die Mitglieder schrieb Nahles, sie habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Nahles war nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2017 Fraktionsvorsitzende geworden und im Jahr darauf auch Parteichefin.

"Wir haben uns gemeinsam entschieden, als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen", so Nahles mit Blick auf die Entscheidung, ein weiteres Mal eine große Koalition einzugehen. Die drei Parteien regieren jetzt seit 2013 miteinander. Zuvor gab es zwischen 1966 und 1969 sowie 2005 und 2009 sogenannte große Koalitionen. Vizekanzler Olaf Scholz hatte kürzlich noch erklärt, eine weitere Große Koalition werde es definitiv nicht geben. (AZ, dpa)

