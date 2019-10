vor 17 Min.

SPD unterstützt DAK-Vorstoß zur Reform der Pflege-Finanzierung

Exklusiv Fraktionsvize Lauterbach warnt vor dramatischen Anstieg des Eigenanteils bei Pflegebedürftigen. Er fordert Zuzahlung zu senken und regt eine Bürgerverischerung an.

Von Bernhard Junginger

Die SPD unterstützt die Forderungen der Krankenkasse DAK für eine grundlegend neue Finanzierung der Pflege. „Die Vorschläge zur Pflegereform von Seiten der DAK gehen klar in die richtige Richtung“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. „Der Eigenanteil würde ohne Reform dramatisch steigen in den nächsten Jahren, das würde viele Ältere und ihre Angehörigen überfordern“, warnte der stellvertretende SPD-Fraktionschef. „Daher ist es wichtig, den Eigenanteil zu senken und zu deckeln“, betonte Lauterbach. Darüber hinaus müsse der Steueranteil an der Pflege-Finanzierung steigen.

Lauterbach: Auch Privatversicherte sollten in die Pflegeversicherung einzahlen

„Wenigstens genauso wichtig ist aber auch, dass die Privatversicherten in die solidarische Pflegeversicherung mit einbezogen werden“, forderte der SPD-Politiker. „Das würde den Beitragssatz deutlich entlasten“, betonte er. „Privatversicherte haben ein deutlich niedrigeres Pflegerisiko und gleichzeitig zahlen sie nicht ein“, sagte er „Sie gehen dem Solidarsystem daher komplett verloren“, kritisierte Lauterbach und erneuerte die Forderung seiner Partei nach einem grundlegen Systemwandel: „Wir brauchen daher eine Pflegebürgerversicherung mit geringerem Eigenanteil“, betonte der SPD-Politiker.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen