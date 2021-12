Ab wann könnte eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland gelten?

Olaf Scholz spricht sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. Ab wann sie kommen könnte und ob Ungeimpfte mit Strafen rechnen müssen, lesen Sie hier.

Die allgemeine Impfpflicht in Deutschland rückt wohl näher. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) kündigte am Dienstagabend in einem Interview mit Bild an, dass entsprechende Anträge für eine Abstimmung im Bundestag noch in diesem Monat eingebracht werden sollen.

Das Vorhaben begründete Scholz mit dem notwendigen Schutz der Bevölkerung: „Hätten wir eine höhere Impfquote, dann hätten wir eine andere Lage“, sagte er. Man könne „nicht herzlos zugucken, wie die jetzige Situation ist“. Es müsse daher mehr Impfungen geben.

Allgemeine Impfpflicht: Ab wann könnte sie kommen?

Für die allgemeine Impfpflicht zielt Scholz auf Ende Februar oder Anfang März ab. Mit Verweis auf die drängende Zeit müsse man "jetzt etwas anders machen, was in der Vergangenheit gemacht worden ist und was sich unterscheidet", betonte Scholz im Interview mit dem ZDF heute Journal. "Es müssen alle Räder ineinandergreifen."

Scholz: Strafen bei Verletzung der Impfpflicht in Deutschland?

Der zukünftige Kanzler vermutet, dass die Verletzung der Impfpflicht wie eine Ordnungswidrigkeit behandeln werden würde. Daran ist für gewöhnlich ein Bußgeld geknüpft, eine Straftat wäre die Zuwiderhandlung aber nicht. Bisher gibt es jedoch noch keine konkreten Festlegungen.

Scholz folgt mit seinem Vorschlag den Überlegungen des designierten Bundesjustizministers Marco Buschmann (FDP). Dieser hatte am Montag eine freie Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht vorgeschlagen.

Die Abstimmung über eine allgemeine Corona-Impfpflicht im Bundestag soll losgelöst von der Fraktionsdisziplin ablaufen. Üblicherweise stimmen Fraktionen im Parlament nämlich geschlossen ab – bei Themen wie Sterbehilfe oder Organspenden verzichtet der Bundestag jedoch manchmal auf dieses Prinzip. „Das ist eine gute Praxis bei so grundlegenden Fragen“, sagte Scholz am Dienstagabend im Interview mit den Tagesthemen in der ARD. „Fast jeder Deutsche hat dazu eine Meinung. Ich glaube, das sind genau die Fälle, die so entschieden werden müssen.“

Auch Booster-Impfpflicht?

Die Ampel-Parteien und das Gesundheitsministerium bereiten derweil den Gesetzesentwurf für eine teilweise Impfpflicht, etwa für Pflegepersonal, vor. Dieser soll kommende Woche das erste Mal im Bundestag beraten werden.

Video: dpa

Scholz äußerte sich zudem zum Auslaufen von Impfnachweisen: Er und die SPD-regierten Länder wollen demnach Belege des Infektionsschutzes durch vollständige Impfungen nur noch für die Dauer von sechs Monaten anerkennen.

Im ZDF erklärte Scholz, dass Wissenschaftler derzeit die Auffassung vertreten würden, dass es nach sechs Monaten „dringend erforderlich“ sei, eine neue Impfung zu bekommen. In der Europäischen Union würde darüber diskutiert, dass nach neun Monaten kein vollständiger Impfschutz mehr gegeben sei. „Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns einklinken sollten.“ Allerdings sei es dann die Aufgabe von Kommunen, Landkreisen, Bundesländern und dem Bund, flächendeckende Booster-Impfungen auch zu ermöglichen. Aber sollen in Zukunft auch die Auffrischungsimpfungen verpflichtend sein? Darauf wollte sich Scholz bisher nicht festlegen.

