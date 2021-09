Das steckt wirklich hinter dem Selfie von Grünen und FDP

Elternbeirat oder ABBA-Coverband? Annalena Baerbock, Robert Habeck, Volker Wissing und Christian Lindner werden mit ihrem Gruppenfoto zum Online-Hit. Eine Glosse.

In der Kita gibt es künftig auch vegane Pausensnacks, die Igelgruppe will in diesem Jahr wieder zwei Waldwochen machen, der Hausmeister bittet noch einmal eindringlich, morgens nicht in der Feuerwehreinfahrt zu parken - auch nicht mit Warnblinker. Und bevor wir die nette Runde auflösen, machen wir noch schnell ein Gruppenfoto vom neuen Elternbeirat fürs schwarze Brett.

Selfie von FDP und Grünen: Volksvertreter im Elternbeirats-Modus

Wer jemals an einem Elternabend teilgenommen und sich auf viel zu kleinen Stühlen mit Salzstangen und Saftschorle über Wasser gehalten hat, dürfte bei diesem Bild ins Schmunzeln kommen. Doch die vier, die hier noch schnell ein Selfie machen, sind in Wahrheit gar keine Eltern-, sondern Volksvertreter - und womöglich bald alle im Kabinett.

Gerade haben sie sich zum ersten Mal getroffen, um herauszufinden, wie man sich so findet. FDP und Grüne sind nicht gerade die geborenen Partner. Aber auch das kennt man ja aus dem Elternbeirat. Da kommen höchst unterschiedliche Charaktere zusammen.

Da gibt es den Typen, der die Kinder bei jedem Wetter mit dem Rad bringt und auch sonst gerne draußen in der Natur ist. Diese Rolle könnte FDP-Generalsekretär Volker Wissing (links) spielen, der sich schon mal den regenabweisenden Anorak übergeworfen hat.

Das steckt wirklich hinter dem Gruppenfoto von FDP und Grünen

Grünen-Chef Robert Habeck gibt den Lehrer (Erdkunde und Ethik), dem keiner etwas vormachen kann, wenn es um Kindererziehung geht, der aber dazu neigt, immer ein bisschen zu lange zu reden.

Lesen Sie dazu auch

Annalena Baerbock übernimmt den Part der einzigen Frau im Elternbeirat. Eigentlich im Völkerrecht zu Hause, aber momentan in Elternzeit. Die Dame nehmen wir natürlich fürs Foto in die Mitte. Sie kam auf die Idee mit den veganen Pausensnacks, nachdem sie in einem Mama-Blog im Netz einen ganz tollen Caterer gefunden hatte, der nur regionale Zutaten verwendet.

Nur auf dem Bild hält sich übrigens der Unternehmer aus der IT-Branche im Hintergrund, der seine Arbeit gerne so beschreibt: "Ich bin selbstständig, mit der Betonung auf selbst und ständig." Die Kombination aus Poloshirt und Sakko steht für Schwung und Seriosität in einem. FDP-Chef Christian Lindner gibt diesen berufsjugendlichen Vater, der fürs Sommerfest im Kindergarten immer ein paar Sponsoren an Land ziehen kann.

Das Gruppenfoto der gelb-grünen Sondierungsgruppe für eine sogenannte "Zitrus-Koalition" plus SPD oder Union (also Ampel oder Jamaika) wird online schnell zum Hit. Manche wollen auf dem Bild auch eine neue ABBA-Coverband erkannt haben oder die Vorschau für eine neue Netflix-Serie.

Alle vier haben es übrigens auf ihren Kanälen in sozialen Netzwerken verbreitet - allerdings mit verschiedenen Farbfiltern und Bildschnitten. Sind halt doch sehr unterschiedliche Typen.