Suche nach Corona-Impfstoff: Bundesregierung fördert drei Firmen mit 750 Millionen Euro

Weltweit suchen Forscher nach Corona-Impfstoffen. Wie weit man in Deutschland ist, darüber informierten Gesundheitsminister Spahn und Forschungsministerin Karliczek am Mittag.

Wann in Deutschland der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen wird - darüber gehen die Schätzungen bislang noch weit auseinander. Zuletzt hatte es optimistische Stimmen gegeben, wonach ein Präparat des Unternehmens AstraZeneca aus britisch-schwedischer Forschung womöglich noch in diesem Jahr zulassungsfähig wird. In Russland war bereits im August der weltweit erste für eine breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen worden - trotz internationaler Bedenken.

Am Dienstagmittag berichteten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Berlin, wie es derzeit aus Sicht der Bundesregierung um einen Impfstoff bestellt ist. An der Pressekonferenz nahm auch der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, teil.

Wie Forschungsministerin Karliczek verkündete, stehen nun drei Unternehmen fest, die im Rahmen eines im Juni beschlossenen Sonderprogramms gefördert werden. Die Bundesregierung stellt dafür 750 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Unternehmen Biontech aus Mainz, das auf sogenannte mRNA-Impfstoffe spezialisiert ist, wird demnach mit 375 Millionen Euro gefördert. Zweiter Empfänger ist die Firma Curevac aus Tübingen, der 230 Millionen Euro zuteil werden sollen. Auch dieses Unternehmen entwickelt Impfstoffe, die auf der mRNA-Technologie basieren.

Mit einem dritten Unternehmen, IDT Biologika aus Dessau-Roßlau, sind Gespräche über eine Förderung derzeit noch nicht ganz abgeschlossen.

Karliczek geht weiterhin davon aus, dass es erst im kommenden Jahr einen Corona-Impfstoff für große Teile der Bevölkerung geben wird. Absolute Priorität habe die Sicherheit. Ein Impfstoff könne nur zur Anwendung kommen, wenn der Nutzen höher sei als die Risiken, sagte sie am Dienstag in Berlin. "Von dieser Linie werden wir in Deutschland und Europa nicht abweichen." Nach wie vor müsse man sich darauf einstellen, dass es erst Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff für breite Teile der Bevölkerung geben werde.

Drei Studien müssen vorliegen, bevor Corona-Impfstoff zugelassen wird

Die beiden kommerziellen deutschen Impfstoffprojekte des Biotech-Start-ups Curevac in Tübingen und Biontech in Mainz führen bereits seit Juni beziehungsweise April Probeimpfungen mit Menschen durch.

Mit der Förderung sollen die drei Unternehmen ihre Projekte breiter aufstellen und ihre Forschung schneller vorantreiben können, um Impfstoffe umfangreich und schnell zu testen. "Sicherheit hat an dieser Stelle oberste Priorität", betonte Karliczek. Nur sichere Impfstoffe werden von den Menschen akzeptiert, nur sichere Impfstoffe sollen deshalb zur Verfügung gestellt werden. "Ich hoffe, dass alle Staaten so vorgehen. Auch wenn die Welt auf einen Impfstoff wartet, werden wir kein Risiko eingehen", sagte die CDU-Ministerin.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn müssen drei Studien vorliegen, bevor ein Impfstoff in Deutschland zugelassen werde. Spahn betonte, dass es zu einer freiwilligen Impfung gegen Corona kommen soll. Eine Zwangsimpfung sei nicht angedacht. Er gehe davon aus, dass durch eine auf Freiwilligkeit basierende Impfung die Herdenimmunität erreicht werde.

Nach Aussage von Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, hänge eine Zulassung vom Verlauf der Phase-3-Prüfung ab. Ein Impfstoff könne bis Ende des Jahres oder Anfang 2021 gefunden sein, gesichert sei dies aber nicht "Wir hoffen", sagte Cichutek. (AZ/mit dpa)

