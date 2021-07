Südafrika

Rassismus in Südafrika: In Afrikas Vorzeigeland tickt eine Zeitbombe

Plus Südafrika gilt als Hoffnungsträger. Ausgerechnet dort gibt es Unruhen. Das Land steht am kritischsten Punkt seiner knapp 30-jährigen demokratischen Geschichte.

Von Christian Putsch

Der Weg zum Haus von Arthi Nundhlal führt an verbrannten Autos vorbei. Mit Hockeyschlägern bewaffnete Menschen haben am Donnerstag an der Zufahrtsstraße zu der überwiegend von indisch-stämmigen Südafrikanerinnen und Südafrikanern bewohnten Nachbarschaft Sperren mit abgesägten Bäumen errichtet. Sie kontrollieren immer wieder auch nach rassistischen Motiven: Schwarzen Menschen in Gruppen werde in der Stadt Phoenix nahe Durban wiederholt der Zutritt in das Wohngebiet verwehrt, berichten Betroffene.

