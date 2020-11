vor 28 Min.

Von CNN bis RTL: So spannend war die TV-Wahlnacht

Die Auszählung in den USA zieht sich in die Länge und beschert den Zuschauern einen nächtlichen Nervenkitzel - und so manchen kuriosen Moment.

Von Michael Stifter

Kurz vor Mitternacht versucht es Joe Biden noch einmal mit ordentlich Pathos. „Liebe ist mächtiger als Hass, Hoffnung ist mächtiger als Angst, Licht ist mächtiger als Dunkelheit”, twittert der Herausforderer. Donald Trump setzt auf die bewährten Mittel: GROSSBUCHSTABEN. Der Sender CNN berichtet von einer historisch hohen Wahlbeteiligung. In einem deutschen Talkshow-Studio begrüßt ZDF-Moderator Markus Lanz derweil den SPD-Politiker Ralf Stegner als „Bernie Sanders von Kiel“. Und man fragt sich: Was soll jetzt noch kommen?

Was zählt ist Florida, Florida, Florida

In den ersten sechs Bundesstaaten schließen die Wahllokale. Jetzt beginnt die heiße Phase. Indiana geht an Trump, Vermont an Biden. Keine Überraschung. Was jetzt zählt, ist Florida, Florida, Florida. Der Sonnenstaat gilt mit 29 Wahlleuten als Jackpot und hat schon manche Präsidentschaftswahl entschieden. CNN analysiert jeden einzelnen Wahlkreis. Es ist unfassbar knapp. „Das ist der Grund, warum Wahlen so viel Spaß machen“, freut sich John King - quasi der amerikanische Jörg Schönenborn.

Könnte Texas wirklich blau werden?

RTL zeigt derweil eine Reportage über weibliche Trump-Fans, die seine sexistischen Sprüche nicht so schlimm finden. Und im nachgebauten Oval Office der Bild-Zeitung geht es darum, wie der Präsident einmal dem französischen Kollegen Emmanuel Macron eine Fluse vom Sakko gewischt hat. Der Unterhaltungsfaktor war hier vorher schon hoch, als Zeit-Herausgeber Josef Joffe live zugeschaltet wird, aber gerade damit beschäftigt ist, einen Kommentar zu schreiben und die Fragen aus dem Studio einfach ignoriert. Mann muss eben Prioritäten setzen.

Um zwei Uhr nachts unserer Zeit passiert etwas schier Unglaubliches: Auf der Landkarte leuchtet ein Bundesstaat in Blau auf (die Farbe der Demokraten), der seit Jahrzehnten knallrot (die Farbe der Republikaner) war: Texas. Sollte Biden wirklich den Cowboy-Staat gewinnen, wäre das der Heilige Gral. Aber noch immer dreht sich alles um Florida. Es ist so knapp, dass Donald Trump sogar das Twittern eingestellt hat. Zitterpartie ist gar kein Ausdruck. Schon wieder Florida. Dort mussten vor 20 Jahren am Ende sogar die Richter entscheiden, ob George W. Bush oder Al Gore den Bundesstaat - und damit die Präsidentschaftswahl - gewonnen hat. Im Oval Office der Bild-Redaktion spricht man übrigens gerade unter dem Titel „Trumps schönste Frisuren“ darüber, welches Shampoo der mächtigste Mann der Welt benutzt und dass er sein Haar nicht föhnt, sondern lufttrocknen lässt.

Mecklenburg County? Gibt es das echt?

Währenddessen verkündet der CNN-Zahlenmann John King einen sich anbahnenden „Big Deal“ für Joe Biden. In Ohio liegt der Herausforderer in Führung. Es ist einer der berühmten „Swing States“, in denen mal die Demokraten vorne liegen, mal die Republikaner. Entscheidet sich hier die Wahl 2020? Noch nie ist ein republikanischer Kandidat Präsident geworden, der Ohio verloren hat. Trump braucht dringend gute Nachrichten, sein Team erklärt ihn deshalb sicherheitshalber schon mal zum Sieger in Florida. Es ist gleich drei Uhr nachts. Liegt es an der aufkommenden Müdigkeit, dass wir plötzlich „Mecklenburg County“ auf dem Fernsehbildschirm lesen? Nein, den Wahlkreis gibt es wirklich, er liegt in North Carolina und wurde nach einer deutschen Prinzessin, Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, benannt. Aber das nur am Rande.

Im ZDF-Studio drückt Moderator Christian Sievers seinen „Buzzer“. Das bedeutet: Es gibt neue Zahlen. Und auch RTL wendet sich jetzt von der Doku, die in den vergangenen Stunden Trumps Geheimnisse und Melanias Schönheitsoperationen lupenrein aufdeckte, dem aktuellen Geschehen zu. Gerade noch rechtzeitig geht Peter Kloeppel wieder auf Sendung, denn viele Deutsche haben sich den Wecker auf 3 Uhr morgens gestellt. Jetzt schließen in einer ganzen Reihe von Bundesstaaten die Wahllokale. Und es hat sich gelohnt, früh aufzustehen: Das Rennen ist immer noch völlig offen. Klar ist immerhin: Die Demokraten haben erwartungsgemäß ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt, das zeitgleich neu gewählt wurde. Im Senat, der zweiten Kammer des Kongresses, bleibt es spannend. Bislang haben hier die Republikaner das Sagen.

Zu Recht sprechen die USA von Schlachtfeld-Staaten

In der Zwischenzeit ist Bidens Vorsprung in Ohio geschmolzen. Von einem Erdrutsch-Sieg des Herausforderers spricht jetzt keiner mehr, stattdessen ist auf CNN immer öfter von einem „2016 Moment“ die Rede. Wendet sich das Blatt wie damals allen Umfragewerten zum Trotz doch noch zugunsten von Trump? In Ohio liegt er plötzlich vorne, auch Texas leuchtet jetzt wieder rot auf der Landkarte. Es ist 4 Uhr und das große Rechnen beginnt. Klar ist nur, dass nichts klar ist. Jetzt verstehen wir auch, warum die Bundesstaaten, in denen mal die Demokraten, mal die Republikaner vorne liegen, auch „Battleground States“, also Schlachtfeld-Staaten, genannt werden. „A long way to go”, sagt John King, der CNN-Schönenborn. Der Weg ist noch lang. Ins Bett zu gehen, ist jedenfalls keine Option zu dieser Stunde. „Die Wahlnacht ist ja noch jung“, sagt der original Schönenborn in der ARD. Nun ja.

In sozialen Netzwerken macht sich bei den Trump-Gegnern eine Mischung aus Panik, Fatalismus und Müdigkeit breit. Ein Bundesstaat nach dem anderen fällt an den Präsidenten. Um fünf Uhr morgens erscheinen weitere vier Jahre Trump durchaus realistisch. Auch das gefürchtete Szenario, tagelang auf das Endergebnis warten zu müssen, könnte eintreten. Selbst im Oval-Office-Imitat der Bild hat man inzwischen auf ernsthaft geschaltet. Und was sagt John King? „Es ist wie beim Sport. Wir befinden uns noch früh im Spiel. Und in der Halbzeit wird nicht abgepfiffen.“ Seine Kollegen von Fox News sehen das offenbar anders und erklären Trump vorzeitig zum Sieger in Florida. Wird der erzkonservative Sender ihn auch zum Präsidenten ernennen, bevor das Ergebnis feststeht? Vor der Wahl hatten viele Experten davor gewarnt, das Trump-Lager könnte Tatsachen schaffen, um die Auszählung der Briefwahlstimmen zu diskreditieren. Als für die meisten Deutschen der Tag beginnt, ist die verrückteste und spannendste Wahl aller Zeiten noch lange nicht gelaufen.

