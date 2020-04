Von der ersten Meldung bis zum Shutdown: Das Corona-Protokoll

Der Ausbruch des Coronavirus ist erst einige Monate her, doch in dieser Zeit hat sich viel getan. Wann hat das alles begonnen? Ein Schnelldurchlauf durch einige Monate.

Das Coronavirus hat sich nahezu auf der ganzen Welt ausgebreitet und beeinflusst den Alltag der meisten Menschen, ist allgegenwärtig. Doch wie hat eigentlich alles begonnen? Wann kamen die ersten Fälle in Deutschland auf? Eine Chronik im Zeitraffer.

Die Ausbreitung des Coronavirus begann wohl auf einem Fischmarkt in Wuhan. Am 31. Dezember 2019 ist das chinesische Büro der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) über Fälle von Lungenentzündungen unbekannter Ursache informiert worden. Am 1. Januar 2020 wurde der Markt geschlossen. Zehn Tage später meldete China dann den ersten Todesfall. Das Opfer war ein 61-Jähriger, der auch an Krebs und einer chronischen Lebererkrankung litt.

Ende Januar gibt es den ersten Fall in Deutschland

Am 19. Januar meldete die WHO die ersten Fälle außerhalb von Wuhan, aber noch in China. Bis zum 21. Januar waren es offiziellen Angaben zufolge sechs Personen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben.

Am 23. Januar berichtete unser Korrespondent Fabian Kretschmer aus Peking, die "rätselhafte Infektionskrankkheit" beunruhigte die Menschen in China, die nahezu alle Masken tragen. Noch gab es keine offiziellen Fälle in Europa, das änderte sich kurz darauf, als einige Tage später die ersten Fälle in Frankreich bekannt gegeben wurden.

Auch in Deutschland gab es kurz darauf den ersten Fall: Am 27. Januar wurde bekannt, dass ein Mann aus Landsberg am Lech mit dem Virus infiziert war. Der 33-Jährige arbeitet für den Automobilzulieferer Webasto, er infizierte sich bei einer Schulung durch eine Kollegin aus Shanghai.

Das Hauptgebäude der Firma Webasto: Hier hatten die ersten Corona-Infektionen in Deutschland ihren Ausgangspunkt. Bild: Peter Kneffel/dpa

Die WHO erklärte das neuartige Coronavirus am 30. Januar zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite".

BREAKING



"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Am 11. Februar bekam die Krankheit, die das Coronavirus auslöst, von der WHO dann ihren offiziellen Namen: Covid-19. Der Leiter der Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gab bekannt, dass es in China nun mehr als 1000 Personen gab, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben waren.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ist Generaldirektor der WHO. Bild: Jean-Christophe Bott, dpa (Archiv)

In Europa entwickelte sich ab Mitte Februar Italien zu dem Land, mit den meisten Infektionen. Noch am 19. Februar waren dort offiziell drei Personen mit dem Virus infiziert. In den folgenden Tagen wurden immer mehr Fälle bekannt und es wurden die ersten Todefälle gemeldet.

Ende Februar: Italien riegelt Gebiete ab

Am Abend des 22. Februar verkündete die italienische Regierung, dass besonders betroffene Gebiete im Norden Italiens abgeriegelt würden. Am 23. Februar waren nach WHO-Zahlen 124 Fälle von Covid-19 Erkrankten bekannt, einen Tag später waren es 229. Italien war zu diesem Zeitpunkt das Land mit den drittmeisten Infektionen - nach China und Südkorea.

Soldaten patrouillieren über den Domplatz in Mailand. Mehrere Gemeinden südöstlich der Metropole wurden wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus zur Sperrzone erklärt. Bild: Claudio Furlan, LaPresse via ZUMA Press, dpa

Da die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus in Italien im dreistelligen Bereich liegt, hat die Regierung Sperrzonen eingerichtet. Sie werden von Sicherheitskräften kontrolliert. Bild: Claudio Furlan, LaPresse via ZUMA Press, dpa

Insgesamt zehn Gemeinden in der Lombardei und eine Gemeinde in Venetien wurden zu Sperrzonen erklärt. Bild: Paolo Santalucia, AP, dpa

Menschen stehen vor einem Supermarkt in einer Schlange. Der lombardische Regionalpräsident Attilio Fontana sagte am Montag, dass es keine Lebensmittelengpässe gebe. Bild: Claudio Furlan, LaPresse, AP, dpa

Fontana warnte des Weiteren vor Hamsterkäufen. Bild: Claudio Furlan, LaPresse, AP, dpa

Dieser Screenshot aus einem Video zeigt den leeren Platz vor der Kirche San Biagio e Santa Maria Immacolata in Codogno. Bild: Roberto Cighetti/privat/dpa

Auf einem Plakat vor einer Bäckerei in Casalpusterlengo steht auf Italienisch "Achtung, nur vier Personen gleichzeitig im Laden". Bild: Paolo Santalucia/AP/dpa

Mitarbeiter der Unilever-Fabrik in der Lombardei, in der ein 38-jähriger Mitarbeiter an dem neuartigen Coronavirus erkrankt ist, tragen auf der Straße Mundschutz. Bild: Luca Bruno, AP, dpa

In der Nacht zum Montag wurde ein Zug nach München am Brenner wegen des Verdachts auf Coronavirus gestoppt. Zwei Frauen an Bord wurden aber negativ auf das Virus getestet. Bild: Daniel Liebl/Zeitungsfoto.At, APA/dpa

Der berühmte Karneval in Venedig wurde aus Sorge wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens abgesagt. Bild: Jin Yu, XinHua, dpa Zurück Vorwärts

Am 26. Februar gab es offiziell den ersten Fall in Nordrhein-Westfalen, wie die Landesregierung mitteilte. Es handelte sich um einen Mann aus dem Kreis Heinsberg. Durch Karnevalsveranstaltungen hatte sich das Virus dort wohl verbreitet. Heinsberg wurde zu einem der am stärksten betroffenen Kreise in Deutschland: Einige Wochen später, am 8. März, waren laut Robert Koch-Institut 269 Fälle aus Heinsberg bekannt. Zum Vergleich: Nach Heinsberg war damals die Region Aachen mit 57 Fällen am zweitstärksten getroffen.

Schließlich erreichten am 4. März auch die ersten Fälle den Landkreis Augsburg. Bei zwei Menschen aus Bonstetten und Kutzenhausen wurde das Virus nachgewiesen.

Bis zum 6. März gab es in allen Bundesländern - außer Sachsen-Anhalt - Personen, die mit Covid-19 erkrankt waren - zu diesem Zeitpunkt deutschlandweit mehr als 500. Zwei Tage später empfahl Gesundheitminister Jens Spahn, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abgesagt werden sollten.

WHO erklärt Ausbreitung des Coronavirus zur Pandemie

Schließlich kamen auch in Deutschland die ersten Todesfälle auf: Am 9. März wurde bekannt, dass zwei Personen aus NRW im Zusammenhang mit dem Virus gestorben waren. Zwei Tage danach stufte die WHO die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie ein.

Am 13. März verkündeten die meisten Bundesländer, dass die Schulen zunächst bis zu den Osterferien geschlossen würden. Außerdem gab die Deutsche Fußball-Liga bekannt, dass der 26. Spieltag der ersten und zweiten Liga verlegt würden, drei Tage später hieß es dann, dass der sportliche Wettbewerb zunächst ausgesetzt werde.

Am 11. März spielte Gladbach gegen Köln. Es war das letzte Spiel, dass vor der Corona-Pause in der Bundesliga stattfand - als Geisterspiel. Bild: Roland Weihrauch, dpa (Archiv)

Der 16. März war auch der Tag, an dem die Bundesregierung und die Bundesländer bekannt gaben, dass erste Einrichtungen schließen müssen: Kneipen, Clubs, Theater, Museen, auch Spielplätze sollten fortan geschlossen werden, wie auch viele Einzelhändler.

Fernsehansprache von Angela Merkel

Wenige Tage danach wurde es dann historisch: Bundeskanzlerin Angela Merke wandte sich am 18. März zum ersten Mal in einer Fernsehansprache - abgesehen von den Botschaften an Neujahr - direkt an die Bürger. "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst", sagte Merkel.

22. März. In Deutschland waren laut RKI 18.610 Fälle von Covid-19 registriert, 55 Personen starben bis zu diesem Zeitpunkt an der Krankheit. Es war der Tag, an dem die Bundesregierung Beschränkungen der persönlichen Kontakte ausrief. Es sei nur der Kontakt zu einer weiteren Person, die nicht im Haushalt lebt, gestattet. In Bayern war sogar nicht einmal das erlaubt. In der Öffentlichkeit soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen herrschen. Gastronomiebetriebe dürfen nur noch Speisen zum Mitnehmen verkaufen. Auch Friseure werden geschlossen.

USA: Die Zahl der Infizierten steigt ab Mitte März

Im März stieg auch in den USA die Zahl der Infiizierten. Waren es am 16. März laut WHO noch 1714, hatte sich das Virus bis Ende April rasant ausgebreitet. Am 27. April gab es in den USA 931.698 Infizierte mit Covid-19.

Ein eigentlich stark befahrener Abschnitt der 42nd Street in Manhattan ist während der Coronavirus-Pandemie nahezu menschenleer. Bild: Ted Shaffrey, dpa

In Deutschland einigten sich Merkel und die Regierungschefs der Länder am 1. April darauf die Ausgangsbeschränkungen bis nach Ostern, also bis 19. April zu verlängern.

15. April. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben getagt. Die Regierung teilte mit: "Durch die Beschränkungen haben wir erreicht, dass die Infektionsgeschwindigkeit in Deutschland abgenommen hat." Daher könne es schrittweise Lockerungen der Beschränkungen geben. Die Kontaktbeschränkungen werden zwar bis 3. Mai verlängert, doch ab dann könnten Schüler schrittweise wieder in die Schulen zurückkehren. Vorrangig zunächst die Abschlussklassen. Die Regelungen sind im Detail jedoch den Bundesländern überlassen, so begannen manche Bundesländer damit schon früher.

Zudem dürfen Geschäfte, die weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, unter bestimmten Hygieneauflagen wieder öffnen. Auch Kfz- und Fahrradhändler, sowie Buchhandlungen können geöffnet werden. In Bayern gelten diese Regeln ab dem 27. April. Doch Kunden, die Einkaufen gehen oder den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, müssen eine Maske tragen. Ab dem 28. April dürfen auch die Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern öffnen, solange sie ihre Verkaufsfläche darauf begrenzen.

Stand 28. April: In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut 156.337 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 5913 starben an dem Virus. (mit dpa)

