Wahlkampf

vor 19 Min.

Wahl-Umfragen unsicher: Erleben wir am Abend die große Überraschung?

Plus Selten zuvor war so viel Bewegung wie in diesem Wahlkampf. Mal lag Laschet vorn, mal Baerbock, am Ende Scholz. Doch wie zuverlässig sind die Prognosen? Experten sind sich sicher: Es bleibt spannend bis zum Schluss.

Von Margit Hufnagel und Angelika Wohlfrom

Sie sind so etwas wie der politische Energy-Drink unserer Zeit – egal, in welche Richtung sie ausschlagen, das Adrenalin im Parteikörper steigt unweigerlich an. In den Wochen vor der Bundestagswahl haben beinahe täglich neue Umfragen für Spannung gesorgt. Mal schien der Durchmarsch der Grünen sicher, bald darauf sah sich Unions-Kandidat Armin Laschet schon im Kanzleramt, schließlich stieg der Puls bei der SPD, weil Olaf Scholz den Sieg schon in der Tasche glaubt. Wie Fieberkurven durchziehen Umfrageergebnisse den Wahlkampf - und werden doch immer auch von leichten Zweifeln begleitet. Den Brexit sahen sie nicht kommen, ebenso wenig die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen