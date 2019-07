vor 26 Min.

Winfried Kretschmann bleibt der beliebteste Ministerpräsident

Baden-Württembergs Landesvater Kretschmann ist nach wie vor der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. CSU-Chef Markus Söder schafft es nur ins Mittelfeld.

Winfried Kretschmann ist einer Umfrage zufolge nach wie vor der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. 73 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Arbeit ihres Landesvaters von den Grünen zufrieden, wie eine am Montag veröffentlichte Befragung des Instituts Forsa für das RTL/n-tv-Trendbarometer ergab. Im August 2018 waren es 74 Prozent.

Auf den Plätzen nach Kretschmann folgt laut Befragung Daniel Günther (CDU, Schleswig-Holstein), mit dessen Arbeit 66 Prozent der Befragten in seinem Bundesland zufrieden sind. Stephan Weil (SPD, Niedersachsen) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommen dahinter auf 60 Prozent Zustimmung in ihren jeweiligen Ländern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erreicht 49 Prozent und landet damit auf Platz 9. Söder konnte aber seit 2018 am stärksten zulegen. Damals waren nur 31 Prozent der befragten Bayern mit der Arbeit des Regierungschefs zufrieden.

Beliebteste Ministerpräsidenten: Michael Müller aus Berlin landet auf letztem Platz

Ganz hinten in der Rangliste liegt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) - 27 Prozent der Hauptstädter sind mit seiner Arbeit zufrieden. Auf den Rängen davor landeten die CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, Reiner Haseloff und Armin Laschet, mit Zustimmungswerten von 38 beziehungsweise 40 Prozent.

Unterschiedliche Zustimmungswerte erreichten jene drei Ministerpräsidenten, die im Herbst Landtagswahlen zu bestehen haben. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) schnitt mit 55 Prozent relativ gut ab. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erreichte noch 52 Prozent, sein Brandenburger Kollege Dietmar Woidke (SPD) nur 42 Prozent. (dpa)

