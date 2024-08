Abschiebeflug gestartet: Deutschland schiebt 28 afghanische Straftäter ab

Von Leipzig aus ist am Freitagmorgen ein Flieger in die afghanische Hauptstadt Kabul gestartet. Seit der Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren ist es der erste Abschiebeflug, der von Deutschland aus nach Afghanistan fliegt. An Bord der Maschine sind 28 afghanische Straftäter aus mehreren deutschen Bundesländern. Das sächsische Innenministerium bestätigte die Informationen gegenüber der Deutschen Presseagentur, zuvor hatte der Spiegel berichtet.

Die Straftäter wurden in der Nacht teilweise aus der Strafhaft nach Leipzig gebracht. Mehrere deutsche Bundesländer seien beteiligt, darunter auch Bayern, hieß es. Der Flieger sei gegen 6:56 Uhr gestartet. Das Bundesinnenministerium soll das Ganze federführend organisiert haben. Zu den Taliban-Machthabern in Kabul unterhält Deutschland keine diplomatischen Beziehungen.

Nach einem tödlichen Messerangriff in Mannheim im Mai, der von einem mutmaßlich afghanischen Islamisten begangen wurde, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan und Syrien wieder möglich zu machen. (mit dpa)