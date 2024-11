Was wäre, würde die AfD die Schulen regieren?

Bei der AfD hat der Wahlsieg Donald Trumps in den USA Jubel-Arien ausgelöst. „Diese Wahl könnte ein Vorbild auch für Deutschland sein“, so hat es Parteichefin Alice Weidel freudestrahlend formuliert. Für Trumps zweite Amtszeit existiert seit Längerem ein detaillierter Plan. Entworfen hat das „Project 2025“ die rechtskonservative US-Denkfabrik Heritage Foundation. Zwar distanzierte sich Trump zuletzt mehrfach von den Inhalten, in zentralen Punkten sind sie aber nahezu deckungsgleich mit seinem eigenen Wahlprogramm, zum Beispiel beim Plan einer rigorosen Migrationspolitik und einer Einschränkung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch.

