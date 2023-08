Die Generäle weichen im Niger nicht zurück

Im Niger festigen sich die Anzeichen, dass die Militärjunta die Macht nicht so schnell abgeben wird – und Frankreichs Soldaten mit dem nächsten Rauswurf rechnen müssen.

Die Sorge um Nigers vor zwei Wochen gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wächst. Am Mittwoch veröffentlichte seine Partei, die „Nigrische Partei für Demokratie und Sozialismus“ (PNDS), ein Statement, demzufolge Bazoum und seine Familie keinen Zugang zu fließendem Wasser, Medizin und Strom gewährt werde. „Das ist eine Situation, die uns zunehmend mit Sorge erfüllt“, sagte Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums. Am Dienstag hatte US-Außenminister Antony Blinken mit Bazoum telefoniert und ihm seine anhaltende Unterstützung versichert. Doch mit jedem Tag schwindet auch die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einer zivilen Ordnung. Die Militärjunta im Niger macht zumindest keine derartigen Anzeichen.

Er hat wohl keine politische Zukunft mehr in Niger: Mohamed Bazoum.

Im Gegenteil. Mit jedem Tag wird eine absehbare Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Ordnung unwahrscheinlicher, zumal eine unter der Führung Bazoums. Der hatte sich deutlich weniger zuschulden kommen lassen als die in den vergangenen Jahren gestürzten Präsidenten in Mali und Burkina Faso, gegen die es erhebliche Korruptionsvorwürfe und auch größere Demonstrationen gegeben hatte. Doch angesichts der antifranzösischen Ressentiments, die von der Junta weiter angefacht werden, und Bazoums Nähe zum Westen ist seine Wiedereinsetzung unwahrscheinlich.

Putsch im Niger: Westafrikanische Staatengemeinschaft ist machtlos

Zumindest vorerst nisten sich die Generäle in der Macht ein. Vor dem Krisengipfel in Abuja am Donnerstag gab es kleinere Beschwichtigungsgesten in Richtung der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas. Am Mittwoch setzte man einen neuen Premierminister ein, den Ökonomen Lamine Zeine, der bis zum Jahr 2010 schon einmal Finanzminister war.

Das ging überraschend schnell, wohl auch, um der um Stabilität besorgten Ecowas Handlungsfähigkeit auf der Arbeitsebene zu signalisieren. Die Macht bleibt freilich beim Militär, alle Verfassungsorgane sind außer Kraft. Für Zeines Karriere, könnte man sarkastisch anmerken, schließt sich ein Kreis: Einst gehörte Zeine zur letzten Regierung des westafrikanischen Landes, die durch einen Putsch zu Fall gebracht worden war.

Generell geht die Junta im rasanten Tempo vor. Kommandanten, die als Bazoum-nah galten, wurden ausgetauscht. Die Generäle suchten den Schulterschluss mit den Militärregierungen in Mali, Burkina Faso und Guinea, veröffentlichten Bilder aus einem Stadion in Niamey, in dem Tausende den neuen Machthabern zujubelten – und signalisierten den Nachbarländern so, dass sie bei dem zunächst angedrohten Einmarsch mit erheblicher Gegenwehr zu rechnen hätten.

Die Wirtschaftsgemeinschaft offenbarte in den Tagen vor Ablauf des Ultimatums am Sonntagabend, dass sich die Mitgliedstaaten doch nicht so einig waren, wie sie in einer ersten Reaktion auf den Putsch den Anschein erweckt hatten. Und auch nicht so stark. Über eine Eingreiftruppe verfügt Ecowas nicht. Nigeria war bereit, Soldaten zu schicken, aber ein Alleingang wäre politisch nicht zu vermitteln.

Wie uneins die Ecowas ist, zeigt auch, dass Togos Präsident Faure Gnassingbé danach einen eigenen Vermittlungsversuch unternahm. Er wurde unter anderem von Junta-Chef Abdourahmane Tchiani empfangen – ohne Wissen mächtiger Ecowas-Staaten wie Nigeria und Senegal, deren Regierungen schwer verärgert sind. In einer solchen Gemengelage einen möglichen Krieg gegen mehrere Länder in der Region zu riskieren, scheint vielen westafrikanischen Staaten inzwischen zu heikel.

Frankreich ist im Niger nicht mehr erwünscht

„Die Ecowas-Position der Härte in der ersten Woche hat im Niger zu einer radikalisierten Gegenposition geführt“, sagt Anna Schmauder von der Denkfabrik Global Public Policy Institute. "So wurde der Dialog mit Ecowas und den USA abgelehnt, stattdessen gab es Gespräche mit der Wagner-Gruppe."

Klar scheint jedenfalls, dass im Niger der Bruch mit Frankreich nicht zu kitten ist. Die einstige Kolonialmacht hatte offiziell 1500 Soldaten im Land, wahrscheinlich waren es deutlich mehr – schließlich hatte es hierher im vergangenen Jahr Truppenverlegungen aus Mali und Burkina Faso gegeben, wo Frankreich nicht mehr willkommen war. Für die Erlaubnis hatte es erhebliche Kritik aus der Bevölkerung an Bazoum gegeben, schließlich hat die antifranzösische Stimmung auch im Niger zugenommen.

Die Anzeichen verdichten sich, dass Frankreich unter den neuen Machthabern im Niger nicht länger erwünscht ist – trotz der damit klaffenden Lücke, die im Kampf gegen islamistische Gruppierungen in der Sahelzone zu erwarten ist. Die Generäle haben fünf Abkommen zu Militärkooperationen mit Frankreich aufgekündigt.