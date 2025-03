Warum ein Mensch mit Migrationshintergrund der „bessere“ Täter ist

Vom französischen Philosophen und Medientheoretiker Jean Baudrillard stammt der Satz, dass, wenn die Ereignisse sich überschlagen, man umso mehr innehalten müsse. Doch dieser Satz steht in einem Buch und dieses wiederum in irgendeiner verstaubten Ecke eines Regals, woran man alleine schon sieht, dass die Verhältnisse längst andere geworden.

Als die ersten Eilmeldungen von der Amokfahrt in Mannheim Anfang März nicht nur über den Ticker liefen, wie es früher hieß, sondern die Mobilgeräte in ganz Deutschland schrillen ließen, war sofort Alarm. Und ein Schema erfüllt, das nach den Anschlägen von Magdeburg und München offenbar schier zwangsläufig erschien, weswegen es selbst Falschbehauptungen aus irgendwelchen „sozialen“ Netzwerken über den vermeintlichen Täter (Dunkelhaarig! Bart!) in manche Mediendienste schafften – und zweierlei zu beobachten war: In einer Öffentlichkeit, die der Logik des Live-Tickers folgt und nach Echtzeitinformationen giert, wird das technisch Mögliche zur Unmöglichkeit von ebendieser Information. Soll heißen: So schnell kann gar nichts gewusst werden, gesendet werden muss aber doch.

Auto, Amokfahrt - setzen Sie die Reihe einfach fort

Zweitens kommt dieses Dilemma umso mehr zum Tragen, wenn ein Ereignis bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt oder eben nur zu erfüllen scheint, in diesem Fall: Auto, Amokfahrt – setzen Sie die Reihe einfach fort (Tipp: das dritte Wort beginnt ebenfalls mit A). Es sind diese erwähnten Schemata, Grundformen, Klischees, die durch Wiederholung erlernt werden und eine Nachrichten- zu einer Großlage machen.

Nun waren es aber weder in Magdeburg noch in Mannheim Asylbewerber, im letzteren Fall sogar ein Deutscher gänzlich ohne Migrationshintergrund, wie die Nachrichtenagentur dpa im Laufe des damaligen Nachmittags vermeldete. Beide hatten wohl psychische Probleme, der Attentäter von Mannheim wohl irgendwann auch Kontakte in die rechte Szene, doch beides erklärt erst einmal wenig, macht die Toten nicht wieder lebendig oder den Schmerz der Hinterbliebenen geringer. Ob und wie was verhindert hätte werden können, soll und kann hier nun aber nicht das Thema sein (liebe Innenminister, übernehmen Sie!), das Thema ist vielmehr: Schon am nächsten Tag, schon am Tag nach Mannheim flachten entgegen der zuvor zu beobachtenden Reflexe die Berichterstattung, die übliche Empörung, auch die Anteilnahme ab.

Ein wirrer Deutscher? Der Alltag nimmt seinen Lauf

Ein wirrer Deutscher? Achso, und der achselzuckende Alltag nimmt seinen Lauf. Über die schrecklichen Taten von Magdeburg und München berichteten die klassischen Medien im Land jedenfalls mehr als doppelt so viel als über Mannheim, wie BuzzFeed analysiert hat, und das zeigt, etwas vereinfacht formuliert: Dass nämlich in diesem Ping-Pong zwischen Politik (Wählerstimmen), Medien (Klicks) und Bevölkerung (Erwartungserwartung) am Ende lediglich ein recht undifferenzierter Prozess der Herangehensweise an Realität herauskommt, der sich noch dazu permanent gegenseitig hochschaukelt und befeuert.

Nochmals: All diesen Anschlägen, all diesen Taten muss bestmöglich vorgebeugt werden, das ist der Schutzanspruch des Staates, das ist der Vertrag. Ein Klima des generellen Misstrauens gegenüber Bartträgern oder wem auch immer hilft dabei aber nicht weiter. Denn, wir wissen es eigentlich, sprechen scheint’s nur nicht darüber: Auch Deutsche unter den Tätern. Und ein bisschen Innehalten würde nun wirklich mal gut tun.