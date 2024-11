Sie übernehmen jetzt die Jobs der FDP-Minister

Sie sind dann mal weg. Über Nacht fehlen der Bundesregierung gleich drei wichtige Führungskräfte. Nachdem Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner am Mittwochabend gefeuert und damit das Ampel-Aus besiegelt hatte, traten auch zwei weitere Kabinettsmitlieder der FDP den Rückzug an. Marco Buschmann (Justiz) und Bettina Stark-Watzinger (Bildung und Forschung) gaben ihre Posten auf. Nur einer aus der liberalen Riege bleibt an Bord: Volker Wissing will sich weiterhin um Verkehr und Digitales kümmern - und gibt dafür sogar sein FDP-Parteibuch ab.

Für den schwer angeschlagenen Kanzler und seine rot-grüne Restregierung ist das gleich in doppelter Hinsicht eine gute Nachricht. Erstens muss er nicht auch noch für das Verkehrsministerium Ersatz finden und zweitens liefert der Verbleib Wissings im Kabinett Scholz einen Beweis für seine Erzählung, die kompromisslose Linie von FDP-Chef Lindner finde selbst in dessen eigener Partei keinen ungeteilten Zuspruch.

Wissing galt seit jeher als großer Anhänger des bisherigen Ampel-Bündnisses und verteidigte das nun gescheiterte Experiment auch noch, als es bei den Deutschen längst in Ungnade gefallen war. In Rheinland-Pfalz war er bereits als Landesminister Mitglied einer Regierung von SPD, Grünen und FDP gewesen. In Berlin wird Wissing jetzt sogar noch aufgewertet und soll vorübergehend zusätzlich das Justizministerium von seinem bisherigen Parteifreund Buschmann übernehmen.

Cem Özdemir bekommt einen zusätzlichen Job

Auch für die anderen spontan entstandenen Leerstellen in der Regierung hat der Kanzler am Donnerstag schnelle und pragmatische Lösungen präsentiert. Das Bildungsministerium übernimmt bis zu den vorgezogenen Neuwahlen, die der Kanzler für März avisiert hat, der Grüne Cem Özdemir - zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Landwirtschaftsminister.

Die spannendste Personalie ist Jörg Kukies, einziger neuer Name auf der Liste der Minister. Der Sozialdemokrat begleitet den Kanzler schon seit Jahren, war Staatssekretär unter dem damaligen Finanzminister Scholz und wechselte dann mit ihm gemeinsam in die Regierungszentrale. Der Wirtschaftswissenschaftler gehört - genau wie Wolfgang Schmidt, Chef des Bundeskanzleramtes - zum engsten Kreis um Scholz. Das dürfte eines der entscheidenden Argumente für die Neubesetzung des Postens im Finanzministerium gewesen sein, nachdem das Verhältnis des Kanzlers zum nun entlassenen Lindner am Ende vor allem von gegenseitigem Misstrauen geprägt gewesen war.

Jörg Kukies arbeitete für eine US-Investmentbank

Als Ex-Manager bei der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs bringt Kukies zudem eine Menge Erfahrung aus der Finanzwelt mit. Sozialdemokratischen Stallgeruch hat sich der 56-Jährige damit zwar nicht unbedingt erarbeitet, aber in seinem Lebenslauf steht immerhin auch der Posten des Juso-Vorsitzenden von Rheinland-Pfalz - übrigens als Vorgänger einer gewissen Andrea Nahles.