Diese Europawahl ist ein Misstrauensvotum gegen die Ampel

Die Deutschen strafen die Bundesregierung ab. Doch nicht die Union profitiert, sondern vor allem die AfD.

Die Deutschen haben kein Vertrauen mehr in diese Bundesregierung. Man muss das so klar konstatieren nach dieser Europawahl, die zur Abrechnung mit der Ampel-Koalition in Berlin wurde.

Die Kanzler-Partei SPD unterbietet sogar noch ihr desaströses Ergebnis von 2019 – das ist in erster Linie eine Niederlage für Olaf Scholz, der bundesweit plakatiert war, obwohl er selbst gar nicht zur Wahl stand.

Die Grünen stürzen nach ihrem Rekordergebnis bei der vergangenen Europawahl regelrecht ab. Und die FDP hat es wohl nur ihrer charismatischen Spitzenkandidatin zu verdanken, dass es nicht noch weiter bergab ging.

Wie tief der Frust vieler Wählerinnen und Wähler über die Politik als Ganzes sitzt, lässt sich auch daran ablesen, dass es nicht CDU und CSU sind, die von der Schwäche der Regierung profitieren. Zwar landet die Union klar auf dem ersten Platz.

Die AfD musste ihre Spitzenkandidaten verstecken

Stattdessen ist die AfD der Sieger dieser Wahl – und das, obwohl deren Spitzenkandidaten derart ins Zwielicht geraten waren, dass die eigene Partei sie im Wahlkampf aus dem Verkehr ziehen musste. Im Osten haben sich die Rechten als stärkste Kraft etabliert. Vielen Menschen scheinen Skandale und die Radikalisierung der AfD egal zu sein. Das muss Ampel und Union gleichermaßen beunruhigen.

