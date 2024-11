Lindner schlägt bei Ampel-Treffen Neuwahlen vor – Scholz entlässt Lindner

Die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP befindet sich seit geraumer Zeit im Dauerkrisenmodus. Interne Spannungen und Meinungsverschiedenheiten in zentralen Politikbereichen wie Haushalt, Klimaschutz und Migration belasten die Zusammenarbeit des Dreierbündnisses, dessen Beliebtheitswerte stetig absacken.

Ampelkoalition vor dem Scheitern: Lindner schlägt wohl Neuwahlen vor

Nach mehreren Treffen und Blockaden in den vergangenen Wochen, des Stillstands und gegenseitiger Beschuldigungen deutet sich nun das vorzeitige Ende an: Finanzminister Christian Lindner hat Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar vorgeschlagen, mit Neuwahlen in der Bundesrepublik den Weg für eine neue Regierung freizumachen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwochabend auch aus Teilnehmerkreisen, nachdem zuerst Bild berichtet hatte. Wie die dpa nun berichtet, hat Olaf Scholz seinen Finanzminister nun entlassen. Am Mittwochabend will Scholz vor die Presse treten.

Führungsspitzen der Ampelkoalition mit Krisentreffen

Nach mehreren Treffen zur Beilegung ihrer Differenzen beraten am Mittwoch seit 18 Uhr Führungsspitzen der Ampel-Koalition in einem Ausschuss. Die Stimmung sei „ernst und angespannt“, hatte die dpa einen namentlich nicht genannten Teilnehmer zitiert. Die Sitzung soll die Entscheidung über den Fortbestand der kriselnden Koalition aus SPD, Grüne und FDP bringen.

Als entscheidend für eine Fortführung der Ampelkoalition gilt eine Einigung auf den Haushalt für 2025, wofür noch Milliardengelder fehlen. Das aktuelle Treffen findet zudem kurz nach dem Finale der Präsidentschaftswahl in den USA statt, wo sich Donald Trump gegen Kamala Harris durchsetzte.