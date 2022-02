Analyse

vor 38 Min.

Nach dem Besuch bei Putin: Kanzler Olaf Scholz hat seine Rolle gefunden

Plus Olaf Scholz ist seit zehn Wochen Kanzler. Er hat seinen Politikstil gesucht und Spott in Kauf genommen. In Moskau zeigt sich, dass er im Amt angekommen ist.

Von Stefan Lange

Am Ende der Gespräche kommt es im Kreml dann fast noch zu einer Prügelei. Eigentlich ist das Treffen zwischen Wladimir Putin und Olaf Scholz auf Deeskalation ausgelegt, es geht vor allem um einen Weg aus der Ukraine-Krise. Doch während der russische Präsident und der deutsche Kanzler noch einen letzten Abschiedsdrink nehmen und sich nach ihrem mehrstündigen Treffen freundlich voneinander verabschieden, grummelt es in der Delegation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen