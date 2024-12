Ladendiebin beißt Verkäuferin und zwickt sie mit Zange

Eine Verkäuferin ist in einem Modegeschäft in Deggendorf laut Polizei von einer Kundin angegriffen worden. Den Erkenntnissen nach hörte die 52 Jahre alte Mitarbeiterin am Mittwochabend aus einer Umkleidekabine ein Knacken.

Als sie nachsah, habe sie eine 41 Jahre alte Kundin dabei ertappt, wie sie mit einer Zange Diebstahlsicherungen von mehreren Kleidungsstücken entfernte, teilte die Polizei mit. Die Kundin habe sofort aggressiv reagiert, die Verkäuferin gebissen, geschubst und mit der Zange gezwickt. Die Verkäuferin sei dabei leicht verletzt worden.

Die Frau flüchtete aus dem Laden und wurde wenig später von der Polizei gefasst. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und entdeckten Waren, die die Frau mutmaßlich in anderen Geschäften gestohlen hatte.