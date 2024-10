Wie Deutschland die Arbeitskraft von Millionen verschwendet

"Soll doch jeder so viel oder so wenig arbeiten wie er/sie will." Hier haben Sie schön das Problem des Sozialstaates aufgezeigt: Wenn jeder für sich selbst Vorsorge, dann kann der man es so sehen. Und wenn das nicht passiert? Altersarmut. Wenn man darauf besteht dass der Staat jeden auch im Alter einigermaßen versorgen soll, dann muss der Staat es auch ermöglichen und einfordern dass jeder einzahlt. So zum Beispiel in den nordischen Ländern. Wir leisten uns in Deutschland beides: wir versuchen (zum Glück!) die Armut von z. B. Hausfrauen der Nachkriegszeit die nie eingezahlt haben zu verhindern - und gleichzeitig ein System aufrecht zu erhalten dass systematisch die Arbeitsaufnahme von Frauen verhindert.