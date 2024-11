Stellen Sie Ihre Fragen an Uschi Glas

Sie gehört seit fast 60 Jahren zu Deutschlands beliebtesten Schauspielerinnen: Uschi Glas. Wer kennt sie nicht als Apanatschi in der Karl-May-Verfilmung Winnetou? Ihren Durchbruch aber hatte die gebürtige Niederbayerin 1968 mit der Tragikkomödie „Zur Sache Schätzchen“. In den 70er- und 80er- Jahren schließlich bildete sie zusammen mit ihrem TV-Dauerpartner Elmar Wepper das Traumpaar des deutschen Fernsehens: in „Polizeiinspektion 1“, „Unsere schönsten Jahre“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“.

Immer patent, immer engagiert, immer mit eigenem Kopf. Auch heute noch – Uschi Glas wurde im März 80 Jahre alt – steht sie vor der Kamera und engagiert sich ehrenamtlich in verschiedensten Projekten. Unter anderem für den von ihr gegründeten Verein „Brotzeit“, in dem Senioren für Tausende Grundschüler ein kostenloses Frühstück machen.

Uschi Glas kommt zum AZ-Live-Interview nach Friedberg

Wer ist die Frau, die Zeit ihres Lebens alles sein wollte, nur kein Schätzchen? Die immer Position bezogen und nie weggeschaut hat? Am Donnerstag, 5. Dezember, können Sie Uschi Glas kennenlernen, dann wird sie sich nicht nur den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Redakteur Josef Karg stellen, sondern auch Ihre Fragen beantworten, liebe Leserinnen und Leser.

Das Live-Interview beginnt um 18.30 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg (Schloßstraße 1). Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Eintrittskarte online unter der Adresse augsburger-allgemeine.de/ticket. Die Schutzgebühr beträgt 5 Euro.

Ihre Fragen an unseren Gast können Sie uns natürlich auch schon vorab per Mail an folgende Adresse schicken: live@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen!