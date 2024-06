Ausstellung

Oskar Schindler: Der rätselhafte Retter

Plus Im Sudetendeutschen Museum München wird das Leben Oskar Schindlers beleuchtet, der mit seiner Frau Emilia rund 1200 Juden rettete. Gezeigt wird erstmals ein fast unbekanntes Zeitdokument.

Von Simon Kaminski

Das Schulzeugnis gefälscht. Schnelle Autos, Cognac, Frauen, windige Geschäfte. Später dann von 1935 bis 1939 Spion in Diensten des Deutschen Reiches in der Tschechoslowakei und Polen. „Statt als großer Held erschien Oswald Schindler lange als kleines Licht“, sagte die Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, bei der Vernissage zur Ausstellung „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“ am Donnerstagabend im Sudetendeutschen Museum München.

Dem Ambivalenten in der Person des Unternehmers Oskar Schindler (1908 bis 1974), der zusammen mit seiner Frau Emilia rund 1200 Jüdinnen und Juden das Leben rettete, sind die beiden Kuratoren der Exposition, Raimund Paleczek und Eva Haupt, nicht aus dem Weg gegangen. Im Gegenteil: Den Dämonen, mit denen der Sudetendeutsche Schindler ein Leben lang kämpfte, wird in der so liebevoll wie modern gestalteten Sonderausstellung in dem kubistischen Museumsbau in der Münchner Hochstraße Raum gegeben. In zehn Kapiteln ziehen Stationen der fast surrealen Vita des heute weltberühmten Mannes am Betrachter vorbei. Natürlich mit einem Schwerpunkt auf den Rettungsaktionen des Ehepaares Schindler, die in ihrer Verwegenheit und Menschlichkeit heute noch den Atem rauben.

