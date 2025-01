Bahn: Zweite S-Bahn-Stammstrecke soll 2036 fertig sein

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München wird nach derzeitiger Prognose im Dezember 2036 eröffnet. «Die Bahn strebt aber weiterhin eine Inbetriebnahme im Jahr 2035 an, sie möchte Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen», berichtete Alexander Bonfig vom Verkehrsministerium im zuständigen Landtagsausschuss. Er berief sich dabei auf den Lenkungskreis, in dem sich der Freistaat und die Deutsche Bahn (DB) halbjährlich über den Stand des Mammutprojekts austauschen.

Die aktuellen Gesamtkosten von 7,059 Milliarden Euro zuzüglich Teuerung hätten sich wegen einer Bauphasenverschiebung in Laim um 9,9 Millionen Euro erhöht, berichtete Bonfig. Die Kosten für den Freistaat von 3,641 Milliarden Euro blieben aber unverändert, weil der Betrag von der Bahn aus Eigenmitteln getragen werde.

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke soll die bisherige, chronisch störungsanfällige Stammstrecke entlasten, auf der bislang nahezu alle S-Bahnlinien - größtenteils unterirdisch - das Zentrum der Landeshauptstadt durchqueren. Das Mammutprojekt sollte ursprünglich 3,85 Milliarden Euro kosten und im Jahr 2028 fertiggestellt sein.

Lob für bessere Zusammenarbeit an die Bahn

Im September 2022 räumte die Bahn jedoch ein, dass der Bau rund 7,0 Milliarden Euro zum Preisstand des Jahres 2021 plus der Teuerung seither kosten werde. Die Fertigstellung werde für das Jahr 2035 angestrebt, könne sich aber auch bis 2037 hinziehen. Zwischen den Projektpartnern krachte es deshalb kräftig. Nun lobte der Ausschussvorsitzende Jürgen Baumgärtner (CSU) die deutlich verbesserte Zusammenarbeit mit der Bahn.

Allerdings bleiben für die Parlamentarier und das Ministerium zwei Kritikpunkte: Die Risikodarstellung sei noch nicht schlüssig, und die Auswirkung der Teuerung auf die Gesamtkosten liege noch nicht vor. Die Bahn wolle dies in den kommenden Monaten aber nachliefern, sagte Bonfig.

Die Berechnung, mit welchen Beträgen die Inflation seit dem Jahr 2021 zu Buche schlagen wird, sei nicht einfach, weil es auf den Zeitpunkt der jeweiligen Auftragsvergabe ankomme.

Wegen der Kostenexplosion und der jahrelangen Verzögerung bei der Stammstrecke gab es kräftig Zoff. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

Am Marienhof reicht die Baugrube schon in rund 40 Meter Tiefe. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa