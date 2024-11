Frau beißt Polizistin ins Bein

Eine Frau soll am Münchener Ostbahnhof eine Polizistin ins Bein gebissen haben. Die Beamtin musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Die 48-jährige Frau hatte in der Nacht versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Sie bespuckte den Angaben nach die Polizisten, worauf sie zu Boden gebracht wurde.

Sie soll sich gewehrt und am Boden liegend der 25-jährigen Beamtin so fest in den Oberschenkel gebissen habe, dass diese eine tiefe Wunde erlitt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Angriffs auf beziehungsweise Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.