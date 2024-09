Lässt die FDP jetzt die Ampel platzen?

Ob Martin Hagen ein Spitzenpolitiker ist, möchte ich dahingestellt lassen. Die FDP hat die Ampelregierung von Anfang an heruntergezogen und ausgebremst. Lindner mit seinem Cerberus Kubicki im Hintergrund macht von Anfang an Opposition gegen seine eigenen Koalitionspartner, wettert gegen Bürgergeldempfänger und küngelt gleichzeitig mit Porsche, verhindert jede Mehrbelastung für die, die mehr als genug haben, tritt auf die kleinen Leute herunter und zieht Migranten in den Dreck etc. Verkehrt alles, was im Moment wichtig wäre, ins Gegenteil. Sitzt auf der Schuldenbremse und verhindert so den Weg in eine bessere Energieversorgung. Die Industrie braucht JETZT Förderung zur Transformation, um die wichtigen Klimaziele zu erreichen, nicht am Sankt-Nimmerleinstag. Die FDP kann schon drohen, aber sie wird im nächsten Bundestag wahrscheinlich nicht mehr vertreten sein. Lindner tritt das Erbe seiner Vorgänger Genscher, Baum, Hamm-Brücher etc. mit Füßen.