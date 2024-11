Polizei schießt auf Mann mit Waffe in Oberfranken

Polizisten haben in Oberfranken auf einen bewaffneten Mann geschossen und ihn verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Streife in Kronach alarmiert worden, weil sich dort ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Als die Beamten Kontakt zu dem 59-Jährigen aufgenommen hätten, habe er auf einmal eine Schusswaffe gezogen und die Polizisten bedroht.

Wie viele Polizisten wie oft auf den Mann schossen, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Der 59-Jährige habe eine Schusswunde erlitten, schwebe nach Angaben der Ärzte aber nicht in Lebensgefahr. Er werde in einem Krankenhaus behandelt.

Das bayerische Landeskriminalamt ermittle nun standardmäßig, ob die Beamten ihre Dienstwaffe zurecht eingesetzt haben. Zu weiteren Details wollte sich die Polizeisprecherin unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht äußern.