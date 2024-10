Darum geht es auf der Weltklimakonferenz

Aserbaidschan gilt als einer der korruptesten Staaten weltweit, bezieht über 90 Prozent seiner Energie aus fossilen Brennstoffen und war zuletzt in den Medien, da es sich die Region Bergkarabach kompromisslos einverleibte. Doch scheinen diese Tatsachen nebensächlich, wenn Autokrat Ilham Alijew in knapp einem Monat in die Hauptstadt Baku einlädt. Es ist ein Treffen der Superlative, mit Vertretern von knapp 200 Staaten, die zur 29. Weltklimakonferenz anreisen. Verhandlungsführerin für Deutschland ist Außenamts-Staatssekretärin Jennifer Morgan. Sie erklärt am Freitag bei einer Konferenz, warum in Baku ab 11. November gelingen soll, was bisher noch nie gelungen ist.

