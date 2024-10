Wut und Trauer herrschen am 7. Oktober in Berlin

Ein Jahr nach den Schrecken des 7. Oktober ringen Israel-Unterstützer in Berlin-Mitte um Aufmerksamkeit der Deutschen. Sie flehen und sie kämpfen, erschöpft. Doch hier werden sie kaum gehört. Nur wenige Gäste erscheinen am Montagvormittag zur Mahnwache am Bebelplatz, auf dem einst Nationalsozialisten Tausende Bücher verbrannten. Kamera-Teams drängen in den abgezäunten Bereich der Ausstellung. Sicherheitskräfte am Rand beobachten das Geschehen haargenau.

Am Mahnmal erinnern 101 Stühle mit Fotos an die 101 Geiseln, die entweder immer noch in den Tunneln der Hamas stecken, oder bereits ermordet sind. Ein blutverschmiertes und zerstörtes Wohnzimmer macht den Terror fühlbar. Als würden die Macher der Ausstellung die Kamerateams damit wachrütteln: „Seht doch! Seht, immer noch!“ Wer hier ist, spürt ein Drücken auf der Brust. Es ist wie auf einer Beerdigung. Frauen legen Blumen vor den Fotos auf den Stühlen nieder.

Er verlor beim Terrorangriff Mutter und Schwester

Plötzlich richten sich die Kameras auf einen bärtigen Mann im blauen Anzug. Alan Gat tritt vor die Kamera, ein Opfer des 7. Oktober. Er konnte sich und seine Tochter retten, doch die Mutter wurde gleich ermordet, seine Schwester wurde nach langer Zeit in Geiselnahme getötet. Sein blasses, faltiges Gesicht sieht älter aus, als seine Statur vermuten lässt. Gat hatte so viel Hoffnung. Jetzt bleibt ihm nicht mehr viel, als hier vor die Kameras zu treten.

Please. Keep supporting us! Alan Gat, Israelischer Angehöriger von Opfern der Hamas

„Meine Schwester wurde ermordet. Sie hätte gerettet werden können, aber wir haben zu wenig Druck gemacht. Jetzt müssen wir handeln. 101 Menschen können wir noch helfen“, sagt er unserer Redaktion. „Wenn es hier große Pro-Palästina-Proteste gibt, aber keinen für Israel, dann läuft etwas falsch. Palästina-Demos sind nicht für Palästina, sie sind gegen Israel. Sie sollten doch gegen die Hamas gerichtet sein. Please. Keep supporting us!“ (Bitte. Unterstützt uns)

Icon Galerie 65 Bilder Bei einer Pro-Palästina-Demonstration in Berlin kam es am Sonntag teils zu Ausschreitungen. Am Bebelplatz in Berlin-Mitte erinnern Israel-Unterstützer an die Schrecken des Angriffs.

Nur rund fünf Kilometer entfernt am Hermannplatz haben die Menschen eine fundamental andere Meinung zum Krieg. Die Atmosphäre ist angespannt. 2000 Polizisten sind aus acht Bundesländern eingerückt. Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat vor diesem Tag gewarnt. Es könne radikal und emotional werden, sagte er.

Nachrichten über getötete Zivilisten lösen bei der Pro-Palästina-Demonstranten Wut aus

Die Nachrichten über Zehntausende getötete Zivilisten lösen bei der Pro-Palästina-Demonstranten Wut aus. Sie brodelt und sie mischt sich mit antisemitischen und extremistischen Kräften. Schon am Vorabend des Jahrestags schleppt sich ein Meer aus Flaggen und den schwarz-weißen Palästinensertüchern durch die Straßen von Kreuzberg. Die U-Bahn am Kottbusser Tor spuckt anhaltend hunderte weitere Protestierende aus, es herrscht ein quirliges Treiben. Drastische Slogans tönen rhythmisch aus Megaphonen: „FDP finanziert, Israel bombardiert. Deutschland genoziert, AfD applaudiert.“

„Stop the genocid!“ (Stoppt den Genozid!), haben sie auf Pappschilder geschrieben, und sie fordern es immer wieder und in verschiedenen Variationen. Da ist ein Plakat: „Asians against Imperialism (Asiaten gegen Imperialismus). Stop the genocide!“. Daneben geht eine Mutter mit Kleinkind, hinter ihr Menschen mit hippen, städtischem Aussehen. Neben der großen arabischstämmigen Teilnehmerschaft sind auch sie zahlreich vertreten. 3500 Menschen kommen am Sonntag zur Berliner Pro-Palästina-Demo zusammen, schätzt die Polizei.

Stop the genocide! Plakatsprüche von Demonstrantinnen und Demonstranten, Berlin

Für Israel war der 7. Oktober 2023 ein historisch blutiger Tag. Die Zahlen sind bekannt: 1200 Menschen wurden in Israel getötet, 250 Geiseln verschleppt. Es ist das schlimmste Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg – ein Tag, der tiefe Narben in die israelische Gesellschaft riss. Israel reagierte mit Bombardements in den Gazastreifen, wo sich die humanitäre Lage furchtbar verschlechterte und auch Tausende Zivilisten zu Tode kamen.

Noch am selben Abend entzündeten sich in Berlin gewaltsame Proteste an der arabisch geprägten Sonnenallee. Die spontanen und verstreuten Wutausbrüche machten es der Berliner Polizei schwer, die Versammlungen aufzulösen. Solchen Szenen sollten sich eigentlich um den Jahrestag des 7. Oktober nicht wiederholen.

Für Jüdinnen und Juden ist seit dem Oktober nichts mehr, wie es war

Doch sowohl Sonntag als auch Montagabend lassen sie ihrer Wut freien Lauf. Glasflaschen und Böller fliegen, ein Gerangel zwischen den Protestierenden und den Beamten macht die Lage unübersichtlich. Die Polizei setzt Reizgas gegen einige der randalierenden Demonstranten ein, ein Stimmenchor schreit: „Ganz. Berlin. Hasst die Polizei“.

Für die anderen, die Jüdinnen und Juden und die Israel-Unterstützer ist seit dem Oktober nichts mehr, wie es war. Während sich für die Palästina-Kundgebungen schnell Tausende versammeln, ringen sie erschöpft um die Aufmerksamkeit der Deutschen.