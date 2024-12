Mehrere Tausend Euro bei Schockanruf von Kind erbeutet

Betrüger haben mit einem sogenannten Schockanruf mehrere Tausend Euro von einem Mädchen in Friedrichsdorf erbeutet. Die Ganoven hätten sich als Polizisten ausgegeben und behauptet, dass die Mutter der Minderjährigen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, teilte die Polizei mit. Weiter hätten sie behauptet, die Mutter müsse gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro nicht ins Gefängnis.

Das Mädchen habe daraufhin Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro zusammengesucht. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes habe es die Wertsachen an einen Mann übergeben. Dieser habe das aufgelöste Mädchen noch getröstet, so die Polizei weiter. Nach dem Betrüger werde nun gesucht. Das genaue Alter des Kindes gab die Polizei nicht an.